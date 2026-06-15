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Revoltă totală din cauza legii salarizării, proteste de amploare. Medicii, profesorii și funcționarii din primării ies în stradă
Protest
Publicat15 iun. 2026, 09:04
SursăRealitatea PLUS
Se anunță proteste masive din cauza legii salarizării care vine la pachet cu tăieri de venituri. Sindicaliștii din sănătate pregătesc grevă generală ce va duce la blocarea activității din spitale. Medicii vor acoperi doar 30 la sută din cazurile urgente. Și profesorii, dar și angajașii din administrația publică se pregătesc de manifestații masive.
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