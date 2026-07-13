Reducerea rolului SUA în NATO ar putea afecta ratingurile suverane ale statelor europene – Moody’s

Publicat 13 iul. 2026, 21:21 Sursă Realitatea.Net

Reducerea rolului SUA în problemele europene de securitate este negativă pentru ratingurile suverane de credit din Europa, a avertizat luni agenţia de evaluare financiară Moody’s, din cauza majorării costurilor cu apărarea cu care se confruntă acum guvernele din regiune

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