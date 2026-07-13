Actualitate· 1 min citire
Reducerea rolului SUA în NATO ar putea afecta ratingurile suverane ale statelor europene – Moody’s
Agenția de rating Moody's
Publicat13 iul. 2026, 21:21
SursăRealitatea.Net
Reducerea rolului SUA în problemele europene de securitate este negativă pentru ratingurile suverane de credit din Europa, a avertizat luni agenţia de evaluare financiară Moody’s, din cauza majorării costurilor cu apărarea cu care se confruntă acum guvernele din regiune
Citește și
- 18:01Ce poți cumpăra cu 100 de lei într-o piață din București - reportaj marca REALITATEA PLUS
- 15:46Tensiuni majore în Orientul Mijlociu: Iranul a tras focuri de avertisment spre două nave și avertizează că sunt posibile confruntări în Golful Persic
- 13:50Asaltul mașinilor chinezești în România: Brandul din Asia care amenință supremația mărcilor consacrate
- 13:07Bătaie pe munca puțină, dar bine plătită, de la stat. 45 de oameni vor în Consiliul de Asministrație la STB
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News