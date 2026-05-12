Reactoarele de la Cernavodă, oprite pentru lucrări tehnice. România pierde temporar 1.400 MW din producția de energie

Cele două reactoare ale Nuclearelectrica SA de la Centrala Nucleară Cernavodă au fost oprite pentru lucrări tehnice și de întreținere, ceea ce reduce semnificativ producția de energie electrică a României. Împreună, Unitățile 1 și 2 produceau aproximativ 1.400 de megawați, energie care trebuie acum compensată din alte surse, o mare parte fiind acoperită prin importuri.

Unitatea 1 a intrat în oprire planificată începând cu 10 mai 2026, conform programului stabilit, iar desincronizarea de la Sistemul Energetic Național a avut loc la ora 11:00. În același timp, Unitatea 2 rămâne oprită după ce, pe 4 mai, s-a deconectat automat de la rețea din cauza unei disfuncționalități apărute la un izolator. Reprezentanții companiei au anunțat că lucrările de remediere vor dura mai mult decât se estima inițial.

Situația ridică probleme importante pentru sistemul energetic românesc, mai ales că, la finalul anului viitor, Unitatea 1 urmează să intre într-un amplu proces de retehnologizare care va dura peste doi ani. În această perioadă, capacitatea nucleară a României va fi redusă la doar 700 MW, adică jumătate din producția actuală a centralei.

Oprirea celor două reactoare afectează și locuitorii orașului Cernavodă. Autoritățile locale au fost informate că furnizarea apei calde va fi suspendată pentru aproximativ patru săptămâni, începând cu 10 mai. Deși o soluție ar fi menținerea furnizării agentului termic, temperaturile ridicate din această perioadă nu mai permit legal continuarea încălzirii centralizate.

Centrala de la Cernavodă reprezintă unul dintre cei mai importanți producători de energie electrică ai țării, iar oprirea simultană a celor două reactoare evidențiază dependența sistemului energetic românesc de producția nucleară și necesitatea unor investiții rapide în capacități alternative de producție.