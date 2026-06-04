Noi concedieri la Uber. Compania reduce cu 23% personalul din resurse umane

Sursă: Realitatea.net

Uber a anunțat reducerea cu 23% a personalului din divizia de resurse umane, într-o nouă etapă a reorganizării interne coordonate de noul președinte al companiei, Jill Hazelbaker.

Decizia vine într-o perioadă în care tot mai multe companii din tehnologie își restructurează activitatea și reduc numărul de angajați, pe fondul presiunilor pentru eficientizare și al investițiilor accelerate în inteligență artificială.

Concedierile vizează în special recrutarea și resursele umane

Directorul general al Uber, Dara Khosrowshahi, le-a transmis angajaților că „aceste schimbări sunt necesare” pentru ca echipa să funcționeze mai eficient și pentru ca firma să poată profita mai bine de oportunitățile de dezvoltare. Disponibilizările afectează în principal angajații din recrutare și resurse umane. Compania nu a precizat câte posturi vor fi eliminate, însă a transmis că este vorba despre „mult sub 1%” din totalul celor aproximativ 34.000 de angajați ai grupului.

În mesajul adresat echipelor afectate, Jill Hazelbaker a explicat că reorganizarea urmărește construirea unei structuri „mai conectate, moderne și mai eficiente din punct de vedere operațional”. Potrivit acesteia, anumite structuri interne au devenit în timp prea complicate, cu responsabilități suprapuse și zone în care rolurile nu mai erau clar delimitate.

Inteligența artificială începe să schimbe modul de lucru în companiile tech

Anunțul Uber apare într-un context mai larg în care companiile din tehnologie reduc costurile și încearcă să automatizeze tot mai multe activități cu ajutorul inteligenței artificiale. Uber nu a spus direct că disponibilizările sunt cauzate de AI, însă compania a confirmat recent că a introdus limite bugetare pentru folosirea instrumentelor bazate pe agenți AI de către angajați. Nivelul standard stabilit este de 1.500 de dolari pe lună pentru fiecare utilizator, iar aceste praguri pot fi majorate în funcție de nevoile echipelor.

Bugetul pentru AI ar fi fost consumat în doar câteva luni

Conducerea tehnologică a Uber a declarat anterior că bugetul destinat inteligenței artificiale pentru anul 2026 a fost consumat în doar patru luni, potrivit informațiilor publicate de The Information. Compania susține că limitele introduse reprezintă doar praguri orientative și că acestea se aplică mai ales instrumentelor de programare și automatizare bazate pe inteligență artificială. În ultimul an, tot mai multe firme din industria tech au început să își reorganizeze echipele și să reducă personalul administrativ, în timp ce investițiile în AI cresc accelerat.