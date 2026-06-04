Val de proteste la casele de pensii din cauza legii salarizării

Sursă: Realitatea PLUS

Sunt din ce în ce mai multe proteste în țară. După angajații de la Finanțe, care au ieșit în stradă și au pus lacătul pe instituții, și cei de la casele de pensii protestează joi dimineață.

Angajații de la casele de pensii din mai multe județe din țară au ieșit în fața instituțiilor și protestează față de noua lege a salarizării.

Aceștia cer grile de salarizare corecte și spun că munca este egală la toată lumea și ar trebui să fie și salarizarea egală, totul în timp ce și angajații din Finanțe , peste 18.000 de angajați au oprit activitatea și au ieșit să protesteze față de noua lege a salarizării.