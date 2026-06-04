Noi NEGOCIERI la Ministerul Muncii pe Legea salarizării: tensiunii sociale uriașe
Dragoș Pîslaru
Joi dimineață a începe o nouă rundă de negocieri pe Legea salarizării. La Ministerul Muncii ajung reprezentanții administrației locale. Consultările vin în plin val de proteste. Românii sunt nemultumiți de faptul că veniturile lor scad drastic în timp ce demnitarii urmează să primească bani în plus.
Continuă negocierile aici la Ministerul, ministrul interimar Dragoș Pîslaru stă de vorbă la acest moment cu reprezentanți din administrația publică. Asta în prima parte a zilei, iar de la 11:30 cu reprezentanți din administrația prezidențială, Parlament, Secretariatul General al Guvernului, dar și cancelaria primului ministru.
Noua lege a salarizării vine cu tăieri drastice pentru angajații din domeniul cheie, însă nu pentru toată lumea, pentru că potrivit legii, cei care au câștig de cauză în această situație sunt demnitarii.
Dacă vorbim de cei din administrație, aceștia nu vor avea tăieri salariale, însă potrivit legii, veniturile lor vor rămâne înghețate.
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