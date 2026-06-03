Ilie Bolojan, contract de aproape 200 de milioane de euro din SAFE pentru Digi România, dupa seria de interviuri favorabile. Reacția Digi

Sursă: Realitatea PLUS

Contract uriaș din fondurile SAFE, încheiat de Guvernul Bolojan cu Digi România. Nu mai puțin de 196 de milioane de euro din fondurile europene destinate consolidării Apărării vor ajunge la compania care deține Digi 24, televiziunea de casă a premierului demis Ilie Bolojan. De-a lungul timpului, în loc să organizeze conferințe cu toată presa, Bolojan a preferat în multe rânduri să facă anunțuri importante pentru țară la DIGI 24 și DIGI FM. Și anterior, pe când era primar la Oradea, Bolojan a avut numeroase legături instituționale avantajoase cu RCS-RDS, compania care și-a schimbat denumirea în DIGI România. La solicitarea Realitatea Plus, Executivul a transmis prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu că „selecția nu are nicio legătură cu Ilie Bolojan”. În schimb, SRI și DIGI România nu ne-au răspuns până acum pentru un punct de vedere.

Jurnaliștii Realitatea PLUS au documentat nu mai puțin de 7 apariții în exclusivitate ale lui Ilie Bolojan la DIGI 24 și DIGI FM, de la începutul anului 2026 și până acum. Asta chiar dacă mesajele sale îi priveau pe toți românii și nu doar pe o parte dintre aceștia. Moderatorii postului l-au prezentat într-o postură favorabilă în mai multe rânduri.



Acum, Guvernul vrea să încheie un contract de 196 de milioane de euro cu compania DIGI România, aflată în același grup cu DIGI 24 și DIGI FM, posturile unde a fost invitat premierul pentru declarații în exclusivitate. Banii sunt destinați unui contract pentru dezvoltarea unei platforme integrate pentru securitate cibernetică. Dintre toate proiectele semnate de executiv în acest domeniu, cu bani din SAFE, cel cu DIGI 24 este cel mai mare.



Jurnaliștii Realitatea PLUS au cerut un punct de vedere din partea executivului. Guvernul a transmis prin purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu că selecția din acest program a fost făcută de SRI și nu are nicio legătură cu Ilie Bolojan.

„Fiecare dintre instituțiile care au participat la SAFE a făcut selecțiile proprii pentru contractele din zona lor de achiziție și au prezentat motivat aceste selecții în grupul interministerial care le-a aprobat. Contractele au fost publicate pe site-ul Cancelariei, deoarece la nivelul Cancelariei a fost asigurat secretariatul grupului interministerial”, a scris Ioana Dogioiu în răspunsul transmis Realitatea Plus.



Si compania Digi a venit cu o reacție la interpelarea Realitatea Plus.

DIGI Romania a semnat cu Serviciul Român de Informații un acord-cadru pentru dezvoltarea unui centru de date și platforme integrate de evaluare a modelelor de inteligență artificială de tip LLM, specializate în domeniul securității cibernetice, proiect derulat prin programul SAFE/Readiness 2030. DIGI a îndeplinit cerințele aplicabile în procesul de achiziție publică desfășurat conform prevederilor legale în vigoare. Acordul are o valoare totală de până la 196 milioane euro, cuprinde atât componente hardware, cât și software și se derulează în etape, pe parcursul unei perioade de 4 ani.

Digi, contracte de miliarde cu statul român

DIGI România este una dintre companiile abonate la contracte cu statul român. Potrivit portalului Sicap.ai , până acum au fost atribuite nu mai puțin de 10.000 de contracte, în valoare totală de peste 2,32 miliarde de lei, multe dintre ele prin achiziție directă. De asemenea, graficele arată că valoarea contractelor a crescut fulminant odată cu anul 2025. Printre principalii beneficiari ai serviciilor oferite de DIGI România se numără Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu contracte de aproape 1,5 miliarde de lei, urmat de Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare și de Ministerul Apărării.



Recent, DIGI România a câștigat o licitație în cadrul unității militare 0929, prin intermediul căreia se încheie contracte pentru Serviciul Român de Informații. Acordul prevede furnizarea de echipamente hardware și software pentru dezvoltarea sistemului de securitate cibernetică, cu finanțare din PNRR.

Mai exact, în februarie 2026, asocierea formată din Logic Computer și Digi România a câștigat, din postura de unic ofertant, o licitație organizată de Servicii pentru achiziția de soluții de securitate cibernetică la mai mult de 100 de instituții publice și private care dețin infrastructuri informatice de importanță pentru securitatea națională. Potrivit profit.ro , contractul estimat la 669 de milioane de lei, fără TVA, a fost atribuit pentru 668 de milioane de lei, fără TVA.



Jurnaliștii scriu că prim-ministrul are o relație instituțională veche cu fosta RCS-RDS, firma care a precedat DIGI România, încă de pe vremea când se afla la Oradea. Cu aceasta, Bolojan a încheiat mai multe proiecte importante cu miză politică.



În anul 2010, RCS-RDS a devenit sponsor principal al echipei de polo CSM Oradea, ocazie cu care și-a schimbat numele în CSM DIGI Oradea. De altfel, la conducerea companiei se afla pe atunci un afacerist din Oradea, Zoltan Teszari, care în 2011 a ocupat locul 10 în topul Forbes al miliardarilor.



Potrivit informațiilor disponibile în presă, pe timpul acordurilor între RCS-RDS și municipalitate, costurile convorbirilor funcționarilor erau suportate de companie și se întorceau către clubul sportiv al orașului.



În 2013, RCS-RDS intrase pe piață ca producător de energie electrică. Doi ani mai târziu, chiar Ilie Bolojan anunța investiții în acest sens la nivelul orașului Oradea, într-un material difuzat la DIGI 24.



Primăria condusă de Ilie Bolojan anunța că aveau să se facă economii la bugetul local de cel puțin 1,1 milioane de euro pe an. În schimb, administrația oferea terenuri pentru stații de transformare și distribuție. Un an mai târziu, Oradea beneficia de asemenea de o investiție de 37,2 milioane de lei, finanțată integral de RCS-RDS, prin care au fost îngropați 154 de kilometri de cabluri.