Războiul din Orientul Mijlociu umbrește o criză globală: deficit uriaș de locuri de muncă avertizat de Banca Mondială

Războiul din Orientul Mijlociu domină în aceste zile agenda liderilor financiari globali reuniți la Washington, însă, dincolo de crizele imediate, se conturează o provocare mult mai profundă și de durată. Ajay Banga, președintele Bancii Mondiale, avertizează că lumea se îndreaptă spre un deficit masiv de locuri de muncă în țările în curs de dezvoltare.

Potrivit declarațiilor oferite pentru Reuters, aproximativ 1,2 miliarde de oameni vor intra pe piața muncii în următorii 10–15 ani, însă economiile emergente ar putea genera doar 400 de milioane de locuri de muncă. Diferența de 800 de milioane riscă să creeze presiuni sociale majore, inclusiv migrație ilegală și instabilitate economică.

În timp ce atenția este concentrată pe conflictul geopolitic – inclusiv tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran și deciziile liderilor precum Donald Trump – Banga subliniază că problemele structurale nu pot fi ignorate. El insistă asupra unei abordări duale: gestionarea crizelor pe termen scurt, dar și investiții susținute în domenii esențiale precum ocuparea forței de muncă, accesul la electricitate și apă potabilă.

În cadrul reuniunilor de primăvară organizate împreună cu Fondul Monetar Internațional, oficialii discută reforme menite să stimuleze investițiile și mediul de afaceri: reducerea birocrației, combaterea corupției, modernizarea legislației muncii și facilitarea comerțului.

Datele Națiunile Unite indică deja o presiune globală crescută, cu peste 117 milioane de persoane strămutate în 2025. În acest context, crearea de locuri de muncă devine nu doar o prioritate economică, ci și una socială și geopolitică.

Banca Mondială își propune să atragă capital privat și să investească în sectoare cheie precum infrastructura, agricultura, sănătatea, turismul și industria prelucrătoare. În paralel, instituția pregătește inițiative majore pentru extinderea accesului la apă potabilă și electricitate pentru sute de milioane de oameni.

Mesajul lui Banga este clar: fără acțiuni rapide și coordonate, criza locurilor de muncă ar putea deveni una dintre cele mai mari provocări globale ale următoarelor decenii.