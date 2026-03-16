Rata şomajului a urcat la 6,3% pe final de 2025

Populația activă a României a fost, în utimul trimestru al anului trecut, de 8,165 milioane de persoane, dintre care 7,651 milioane erau ocupate, iar 513.900 erau șomere, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, rata șomajului a fost de 6,3%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de trimestrul III al anului trecut.

Scădere a ratei de ocupare

INS arată că rata de ocupare a populației cu vârsta între 20 și 64 de ani a fost de 68,5% în ultimul trimestru din 2025, în scădere față de trimestrul anterior.

În cazul populației cu vârsta de muncă (15-64 ani), rata de ocupare a fost de 62,6%, cu 0,8 puncte procentuale mai mică decât în trimestrul al 3-lea din 2025.

Datele indică și diferențe semnificative între diverse categorii ale populației. Bărbații au avut o rată de ocupare de 71,1%, în timp ce femeile au înregistrat 53,9%.

De asemenea, ocuparea este mai ridicată în mediul urban, unde rata ajunge la 70%, comparativ cu 54,7% în mediul rural.

Șomaj ridicat în rândul tinerilor

Statisticile INS arată că rata șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) rămâne cea mai ridicată, ajungând la 29,4% în trimestrul al 4-lea din 2025.

În schimb, rata de ocupare pentru această categorie de vârstă a fost de 16,7%, ceea ce indică o participare redusă a tinerilor pe piața muncii.

Pe sexe, rata șomajului a fost identică, de 6,3% atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Diferențele sunt însă semnificative în funcție de mediul de rezidență: 10,5% în mediul rural, față de 2,9% în mediul urban, ceea ce înseamnă un ecart de 7,6 puncte procentuale.

Datele INS arată astfel că, deși piața muncii rămâne relativ stabilă la nivel general, persistă diferențe importante între mediul urban și rural, precum și între grupele de vârstă, tinerii fiind categoria cea mai afectată de șomaj.

În cazul tinerilor, principalele obstacole în căutarea și obținerea unui loc de muncă sunt salariile prea mici și lipsa experienței , potrivit unui recent sondaj de opinie realizat de INSCOP.