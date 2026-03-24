Răspunsul lui Bolojan către mineri: ”România și-a asumat niște angajamente în fața Comisiei Europene pentru care a încasat bani”

Sursă: Realitatea Financiara

După protestele de amploare din Piața Victoriei, premierul Ilie Bolojan a transmis un comunicat oficial privind rezultatul discuțiilor pe care le-a purtat cu o delegație a sindicatelor de la Complexul Energetic Oltenia. Șeful guvernului a transmis că subiectul central al discuțiilor a fost legat de contractele individuale de muncă pe durată determinată, care urmează să expire în primăvara acestui an.

Reprezentanții angajaților au cerut reînnoirea contractelor pentru 1476 de salariați, al căror termen expiră la 1 aprilie 2026, și pentru 317 de angajați, a căror încheiere este prevăzută la 1 mai 2026. În situația în care acest lucru nu va fi posibil, sindicaliștii au solicitat acordarea unor drepturi salariale compensatorii pentru cei afectați.

Prim-ministrul Bolojan a transmis un mesaj direct: ”Personal, înțeleg situația socială, însă sunt corect cu dumneavoastră și cu oamenii pe care îi reprezentați și vă spun adevărul. În urmă cu câțiva ani, România și-a asumat niște angajamente în fața Comisiei Europene pentru care a încasat bani. Aceste angajamente și starea economică a C.E. Oltenia au condus la măsurile pe care le vedem acum, incluse în Planul de restructurare a companiei”.

Planul de restructurare și decarbonizare

Măsurile aflate în curs de implementare se bazează pe documente aprobate încă din 2020 și fac parte dintr-un program național și european de restructurare și decarbonizare a sectorului energetic. În plan economic, Complexul Energetic Oltenia a înregistrat pentru exercițiul financiar 2025 o pierdere contabilă estimată la aproximativ un miliard de lei. Din aceasta, costurile generate de achiziția certificatelor de emisii CO₂, în valoare de peste două miliarde de lei, reprezintă 38,5% din totalul cheltuielilor companiei, precizează Executivul în comunicat.

În acest context, a fost adoptat un Plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară care include atât reduceri de cheltuieli operaționale, cât și diminuări de personal. Planul respectă calendarul actualizat privind decarbonizarea sectorului energetic și închiderea treptată a capacităților pe bază de cărbune. Conform acestui program, reînnoirea contractelor individuale de muncă pentru angajații a căror încheiere este prevăzută la 1 aprilie sau 1 mai 2026 nu va fi posibilă. De asemenea, legislația muncii nu prevede acordarea unor drepturi compensatorii în astfel de cazuri.

Participanții la discuții

La întâlnire, prim-ministrul a fost însoțit de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Din partea Complexului Energetic Oltenia a participat președintele directoratului, Dan Plaveti, care a oferit informații detaliate despre starea companiei și despre măsurile economice aflate în curs de implementare.

Discuțiile au fost orientate spre găsirea unei înțelegeri clare între angajați și conducerea companiei, menținând însă cadrul legal impus de autorități și angajamentele internaționale asumate de România. Prim-ministrul Bolojan a subliniat necesitatea echilibrului între protecția socială a angajaților și sustenabilitatea economică a companiei în contextul decarbonizării sectorului energetic.

