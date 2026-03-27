Radiografia falimentelor: Comerțul și Construcțiile, îngenunchiate de numărul mare de insolvențe

Numărul de firme intrate în insolvență în 2026 a depășit pragul de 1.000 încă din primele 60 de zile ale anului. Datele oficiale arată o concentrare a problemelor financiare în București, Cluj și Bihor, afectând atât companii mari, cât și entități de tip PFA. Cele mai afectate domenii economice rămân comerțul și construcțiile, reflectând o instabilitate accentuată a fluxului de numerar în aceste sectoare cheie.

Mediul de afaceri din România traversează o perioadă de turbulențe la începutul anului 2026 . Potrivit celor mai recente date furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) , numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență a ajuns la 1.091 , marcând un avans de 13,17% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Topul județelor cu cele mai multe insolvențe: Bucureștiul conduce clasamentul

Deși Capitala rămâne polul instabilității financiare prin prisma volumului ridicat de afaceri, dinamica regională arată evoluții contrastante:

București: 222 de cazuri (scădere de 8,64% față de 2025).

Cluj: 71 de insolvențe (creștere de 18,33%).

Bihor: 64 de cazuri (scădere de 12,33%).

Timiș: 40 de insolvențe (creștere de 2,56%).

Prahova: 39 de cazuri (creștere de 18,18%).

Surprizele neplăcute vin din județele Maramureș și Arad , unde s-au înregistrat „salturi” spectaculoase de aproape 90% , fiecare raportând câte 36 de dosare de insolvență în primele două luni ale anului.

Sectoarele critice: Unde se produc cele mai multe falimente în 2026

Analiza pe domenii de activitate arată că presiunea inflaționistă și scăderea consumului afectează pilonii economiei naționale. Chiar dacă cifrele sunt ușor mai mici față de anul precedent, volumul rămâne îngrijorător:

Comerț (ridicata și amănuntul): 185 de cazuri. Construcții: 166 de cazuri. Industria prelucrătoare: 97 de cazuri. Transport și depozitare: 84 de cazuri.

Statistică Februarie 2026: Doar în a doua lună a anului, au fost consemnate 562 de insolvențe la nivel național, cu o concentrare majoră în București (114) și Bihor (36).

Alertă în mediul de business: Explozie de firme dizolvate în ianuarie

Dacă insolvențele au crescut moderat, capitolul dizolvări de firme prezintă o situație alarmantă. În ianuarie 2026, numărul companiilor care și-au încetat activitatea a crescut cu 47,22% , ajungând la un total de 5.403 .

București: Aproape 1.000 de firme dizolvate (+50%).

Constanța: Creștere masivă de 75,3% (291 cazuri).

Cluj și Timiș: Peste 250 de dizolvări fiecare.

Concluzii privind stabilitatea economică la început de an

Datele ONRC confirmă o presiune persistentă asupra lichidităților firmelor românești. Deși anumite sectoare precum comerțul raportează scăderi procentuale ale insolvențelor față de 2025, numărul uriaș de dizolvări voluntare sau forțate sugerează că mulți antreprenori aleg să închidă business-urile înainte de a ajunge în instanță.