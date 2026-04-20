PSD a votat pentru RETRAGEREA sprijinului acordat lui Ilie Bolojan. 97,7% au votat în favoarea acestei decizii – LIVE TEXT

Sursă: Realitatea Financiara

Aproximativ 5.000 de membri PSD au votat, luni, propunerea de retragere a sprijinului politic pentru guvernul Bolojan. Ședința a avut loc la Palatul Parlamentului, în prezența liderilor partidului și a tuturor miniștrilor. Majoritatea reprezentanților din teritoriu au votat online. Rezultatul consultării a fost zdrobitor: 97,7% dintre participanți au răspuns favorabil propunerii de retragere a sprijinului politic, iar doar 2,3% s-au opus.

După anunțul legat de rezultatul votului, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că cei din conducerea partidului vor ţine cont de mandatul pe care l-au primit şi în zilele următoare se va acţiona în acest sens.

În discursul său, înainte de anunțarea rezultatului votului, Grindeanu i-a acuzat pe partenerii de drepta că încă de la formarea Coaliției să-i demonizeze pe social-democrați și să nu țină cont de propunerile lor.

Propaganda de dreapta a încercat să facă din PSD alibiul perfect pentru toate crimele economice și sociale din această perioadă.

"Sunt 10 luni în care fiecare membru PSD a devenit o țintă-vie. De la membri simpli, la consilieri, primari și până la fiecare președinte de Consiliu Județean sau la miniștri – toți ați fost atacați și puși la zid. Orice ați livrat românilor – fie că vorbim de drumuri, de școli, apă sau canalizare a fost înecat de valurile de ură revărsate de propaganda de dreapta.

Ori – după 10 luni, aceste lucruri nu mai pot continua. Nu cu noi!

Stimați colegi,

În iunie anul trecut, am intrat în această Coaliție cu trei obiective majore: protejarea nivelului de trai , continuarea investițiilor și susținerea economiei naționale.

Astăzi – constatăm că toate obiectivele au fost ratate.

De aceea, ne cerem iertare românilor și antreprenorilor români care ne-au dat ÎNCREDEREA și ne-au cerut la schimb doar să nu îi lăsăm SINGURI.

Adevărul este că, în ultimele zece luni, PSD și-a diluat identitatea de stânga stând la masă cu cineva care doar taie de peste tot și nu pune nimic în loc.

Orice am spune și oricum am argumenta, românii ne zic pe stradă că NOI îl ținem în fruntea Guvernului pe cel care TAIE , ÎNCHIDE și dă AFARĂ . Și mai nou – VINDE !

A gira la nesfârșit austeritatea rece este o formă de trădare a propriilor noastre valori.

Trebuie să ne decidem astăzi dacă vom rămâne într-o formă de guvernare în care PSD trebuie să fie- după caz – fie sac de box, fie doar un rezervor de voturi care să asigure majoritatea pentru ca ”Planul Bolojan” de distrugere să meargă nestingherit înainte.

Eu și majoritatea dintre dumneavoastră credem că a bălti la guvernare în actuala formulă este o capcană politică mortală pentru Partidul Social Democrat.

Mai bine o opoziție cu voce, decât o guvernare cu capul plecat!

PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce se distruge sistematic baza noastră socială.

Degeaba ești primul partid – cu 45% pondere în Coaliție, dacă ești blocat să îți iei măsurile pentru care ai fost votat.

Este inadmisibil ca cineva cu 10 sau 12 la sută să dea ordine celui cu 28 la sută.

Este inadmisibil ca oameni pe care nu i-a votat nimeni să ia decizii cruciale în Guvern.

Este inadmisibil să continui la nesfârșit cu cineva care nu înțelege că dialogul cu partenerii, dar și cu sindicatele sau patronatele nu este un favor, ci o obligație.

Românii s-au săturat însă de scuze.

Românii vor să vadă că PSD s-a trezit și că acționează din nou ca un scut de protecție în fața celor care vor doar să taie și să distrugă," a afirmat Sorin Grindeanu.