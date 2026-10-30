Protest la SIDEX Galați: angajații nu și-au primit salariile de 6 luni
Peste 300 de angajați Liberty Galați au protestat pentru salariile restante. De la 1 noiembrie, majoritatea celor 2.200 de salariați intră în șomaj tehnic.
Situație tot mai dificilă pentru angajații combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul SIDEX. Peste 300 de salariați au protestat vineri dimineață, 30 octombrie, în fața Prefecturii Galați, nemulțumiți că nu și-au mai primit salariile de aproximativ șase luni. Oamenii cer autorităților să intervină pentru recuperarea banilor și pentru găsirea unei soluții care să permită reluarea producției.
Protestul are loc într-un moment extrem de dificil pentru platforma siderurgică, după ce angajații au fost informați că activitatea combinatului va fi întreruptă temporar începând cu 1 noiembrie. În aceste condiții, majoritatea celor aproximativ 2.200 de salariați urmează să intre în șomaj tehnic.
Angajații Liberty Galați cer plata salariilor restante
Una dintre principalele revendicări ale protestatarilor este achitarea drepturilor salariale restante. Potrivit angajaților, ultimele salarii au fost plătite în luna mai, iar oamenii nu au primit explicații clare despre momentul în care își vor recupera banii.
Siderurgiștii solicită inclusiv accesarea Fondului de Garantare pentru plata celorlalte șase salarii și accelerarea procedurilor pentru vânzarea combinatului.
„Nu mai avem bani de salarii, nu ni le-au mai dat din luna mai. Să fie accesat Fondul de Garantare pentru celelalte șase salarii. Cerem accelerarea vânzării combinatului”, a declarat Mihai Groza, laminorist la Liberty Galați.
Angajații vor să afle dacă producția de oțel va putea fi reluată și dacă își vor păstra locurile de muncă. Incertitudinea privind viitorul combinatului și lipsa unor informații concrete din partea conducerii și a autorităților au amplificat nemulțumirile.
Prefectul județului Galați, George Toderașc, a declarat că, până în jurul orei 10:00, protestatarii nu solicitaseră oficial o întâlnire, însă a precizat că este disponibil pentru discuții cu reprezentanții angajaților.
Peste 2.200 de angajați intră în șomaj tehnic de la 1 noiembrie
Protestul vine la numai o zi după ce salariații Liberty Galați au fost informați că activitatea combinatului va fi suspendată temporar începând cu 1 noiembrie 2026.
Măsura va afecta majoritatea celor aproximativ 2.200 de angajați ai companiei, care vor intra în șomaj tehnic. Decizia este justificată de dificultățile financiare și operaționale cu care se confruntă unitatea siderurgică.
Printre problemele invocate se numără lipsa fondurilor pentru plata salariilor și a furnizorilor, dificultățile de aprovizionare cu energie electrică, precum și problemele privind transportul angajaților.
Măsura vizează și personalul Liberty Tubular Products SA.
Conducerea Liberty Galați avertizează asupra riscului degradării instalațiilor
Într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, angajaților și presei, reprezentanții conducerii Liberty Galați au prezentat situația dificilă în care se află combinatul.
Managementul susține că lipsa resurselor financiare afectează inclusiv posibilitatea de a asigura alimentarea cu energie electrică, paza și conservarea instalațiilor industriale.
Reprezentanții companiei afirmă că au informat autoritățile despre problemele existente, inclusiv Comitetul Interministerial responsabil de protejarea intereselor statului la Liberty Galați, însă solicitările transmise nu ar fi fost urmate de măsuri concrete.
„Situația noastră este disperată. Nicio încercare a managementului de a menține macroechilibrele Combinatului nu mai dă rezultate”, au transmis reprezentanții conducerii.
Aceștia avertizează că, în lipsa unor intervenții urgente, echipamentele industriale riscă să se degradeze, ceea ce ar putea face și mai dificilă reluarea producției.
Un alt pericol semnalat este pierderea personalului calificat, dar și imposibilitatea asigurării condițiilor necesare pentru securitatea platformei siderurgice, care se întinde pe aproximativ 1.600 de hectare.
Viitorul fostului SIDEX Galați, tot mai incert
Criza de la Liberty Galați afectează nu doar angajații combinatului, ci și familiile acestora și economia locală, dependentă în mare măsură de activitatea platformei industriale.
Fără plata salariilor restante, fără o soluție financiară și fără un calendar clar pentru reluarea producției, siderurgiștii se confruntă cu o perioadă de incertitudine majoră.
Protestatarii cer intervenția autorităților și măsuri concrete pentru salvarea combinatului, plata drepturilor salariale și protejarea locurilor de muncă.
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