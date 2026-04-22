Protest la Ministerul Energiei: angajații Azomureș cer salvarea combinatului

Sursă: realitatea.net

Soarta celui mai important combinat de îngrășăminte din România atârnă de un fir de ață. Angajații Azomureș ies astăzi în stradă și cer intervenția statului pentru a evita închiderea combinatului strategic din Târgu Mureș.

Aproximativ o sută de angajați ai Azomureș, membri ai Sindicatului „Alternativa 2002”, au ieșit miercuri în stradă, în fața Ministerului Energiei, pentru a atrage atenția asupra situației critice în care se află combinatul chimic din Târgu Mureș.

Protestatarii acuză „inacțiunea autorităților” și avertizează că închiderea definitivă a platformei industriale ar avea consecințe sociale și economice majore pentru județul Mureș.

Sindicaliștii solicită reluarea activității combinatului sau, cel puțin, identificarea unei soluții viabile care să protejeze locurile de muncă. Ei cer, de asemenea, un dialog real cu Ministerul Energiei și măsuri de sprijin pentru familiile și comunitățile dependente de activitatea Azomureș.

În ultimul an, compania deținută de grupul elvețian Ameropa a purtat discuții constante cu Romgaz privind o posibilă preluare a platformei industriale. Marți, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian-Silviu Bușoi, a declarat că negocierile sunt într-un stadiu avansat, iar Romgaz a transmis deja o ofertă oficială acționarilor Azomureș.

Protestul de miercuri vine în contextul în care angajații și comunitatea locală așteaptă o decizie clară privind viitorul combinatului, considerat strategic pentru industria de îngrășăminte din România.