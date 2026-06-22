Protejarea puterii de cumpărare și sprijin pentru familii, priorități în programul de guvernare

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 22 iun. 2026, 08:36

Protejarea puterii de cumpărare a populației, majorarea salariului minim începând cu 1 iulie 2026 și sprijinirea categoriilor vulnerabile reprezintă principalele obiective incluse în programul de guvernare propus de prim-ministrul desemnat, Adrian Veștea, pentru domeniul „Muncă, familie, tineret și solidaritate socială”.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre program de guvernareadrian vestea