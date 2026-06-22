Protejarea puterii de cumpărare și sprijin pentru familii, priorități în programul de guvernare

Protejarea puterii de cumpărare a populației, majorarea salariului minim începând cu 1 iulie 2026 și sprijinirea categoriilor vulnerabile reprezintă principalele obiective incluse în programul de guvernare propus de prim-ministrul desemnat, Adrian Veștea, pentru domeniul „Muncă, familie, tineret și solidaritate socială”.
Documentul pune accent pe compensarea efectelor inflației asupra persoanelor cu venituri reduse, mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități. Totodată, sunt prevăzute măsuri pentru modernizarea serviciilor publice de ocupare, stimularea angajării tinerilor și combaterea muncii nedeclarate prin actualizarea legislației muncii și consolidarea dialogului social.
Programul include și reforme importante, precum elaborarea unei noi legi a salarizării unitare în sectorul public, în conformitate cu principiile echității, transparenței și sustenabilității financiare. De asemenea, sunt prevăzute măsuri pentru promovarea negocierilor colective, combaterea sărăciei și protejarea lucrătorilor din economia digitală.
Pentru sprijinirea familiilor, guvernul propune subvenții acordate angajatorilor care încadrează părinți cu trei sau mai mulți copii, prime pentru mamele active pe piața muncii și posibilitatea ca bunicii angajați să beneficieze de concediu pentru îngrijirea copiilor. O altă măsură vizează revenirea părinților la muncă în regim part-time, cu păstrarea unei părți din indemnizația de creștere a copilului.
În domeniul ocupării forței de muncă, autoritățile urmăresc facilitarea accesului tinerilor la primul loc de muncă, reducerea numărului de tineri care nu sunt integrați în educație sau pe piața muncii și creșterea mobilității angajaților prin acordarea de sprijin pentru transport și cazare.
Programul de guvernare mai prevede digitalizarea sistemului public de pensii, consolidarea protecției copilului, modernizarea Inspecției Muncii și măsuri pentru combaterea muncii la negru și a formelor mascate de angajare, cu scopul de a crea o piață a muncii mai echitabilă și mai eficientă.