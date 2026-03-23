Proiectul ordonanței de urgență privind situație de CRIZĂ pe piața petrolului, publicat pe pagina Ministerului Energiei - DOCUMENT

Sursă: Realitatea Financiara

Ministerul Enegrie a publicat în transparență textul Ordonanței de Urgență prin care declară situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere pentru următoarele 6 luni, în contextul creșterii accelerate a prețurilor internaționale la motorină și benzină. Documentul arată că „evenimentele din Orientul Mijlociu au avut repercusiuni majore asupra pieței petroliere globale”, iar România, dependentă în proporție de 75% de importuri, este puternic afectată. Ordonanța ar urma să fie adoptată marți, în ședință de guvern.

Printre cele mai importante măsuri se numără limitarea adaosului comercial la maximum 50% din media anului 2025 , aplicată pe întreg lanțul economic. Ordonanța precizează că depășirea acestui plafon constituie „ acțiune speculativă ” și va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Pe durata crizei, exporturile de benzină și motorină vor fi permise doar cu acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei , pentru a preveni golirea pieței interne. Totodată, operatorii vor putea comercializa temporar benzină cu un conținut redus de biocarburant, de minimum 2%, pentru a evita blocaje în aprovizionare.

Executivul justifică măsurile prin „ împrejurări extraordinare ” și avertizează că, fără intervenție, există riscul „ afectării bunei funcționări a pieței petroliere ” și al unor creșteri nejustificate de prețuri, cu impact direct asupra populației și economiei.

Motivele emiterii Ordonanței de Urgență

Guvernul a emis ordonanța din cauza unei crize majore pe piața petrolului , provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. Nota de fundamentare arată că prețurile internaționale la țiței și motorină au crescut cu 25–50% , iar România, dependentă în proporție de 75% de importuri , resimte puternic aceste scumpiri. Benzina și motorina au ajuns la aproape 9–10 lei/litru , ceea ce riscă să alimenteze inflația și să afecteze economia.

Există și riscul unor blocaje în aprovizionare, inclusiv din cauza obligațiilor privind biocarburantul, iar autoritățile avertizează asupra posibilelor comportamente speculative care ar putea duce la creșteri nejustificate de prețuri.

În plus, după adoptarea OUG 12/2026 privind gazele naturale, au fost identificate erori și necorelări în mecanismul de repartizare a gazelor, care pot afecta aprovizionarea consumatorilor casnici în sezonul rece 2026–2027. De aceea, ordonanța introduce și corecții urgente în acest domeniu.

Guvernul justifică măsurile prin caracterul extraordinar și urgent al situației, pentru a proteja populația, economia și funcționarea pieței energetice.

