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Productivitatea resurselor din România a rămas la nivelul din anul 2000, în timp ce media UE a crescut cu 50%
Economia României
Publicat11 oct. 2026, 15:24
SursăAgerpres
Productivitatea resurselor din România a rămas în 2025 la nivelul din anul 2000, în timp ce media Uniunii Europene a crescut cu aproximativ 50% în aceeași perioadă, potrivit analizei președintelui Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță.
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