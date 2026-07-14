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Prețurile gazelor cresc din nou în Europa. Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz pot aduce noi scumpiri în lunile următoare
Gaze
Publicat14 iul. 2026, 13:43
SursăRealitatea.net
Prețurile gazelor naturale au început din nou să crească pe piața europeană, pe fondul tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz. Experții vorbesc despre o majorare de aproximativ 3% și avertizează că scumpirile ar putea continua și în lunile următoare, dacă situația din Orientul Mijlociu nu se calmează, conform Realitatea PLUS.
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