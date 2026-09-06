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Premii uriașe la Loto 6/49 și Joker astăzi, 6 septembrie: vezi sumele puse în joc

Bilet loto 6 din 49

Bilet loto 6 din 49

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat6 sept. 2026, 17:11
Actualizat6 sept. 2026, 17:13
SursăRealitatea.net

Duminică, 6 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I, este un report în valoare de peste 4,48 milioane de lei (peste 853.600 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 862.300 de euro), potrivit unui comunicat al Loteriei române.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,73 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro), iar la categoria a ÎI-a reportul este de peste 633.500 de lei (peste 120.500 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 786.800 de lei (peste 149.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 969.900 de lei (peste 184.600 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 403.000 de lei (peste 76.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 3 septembrie 2026, s-au câștigat doua premii de categoria a II-a în valoare de 76.692,75 lei fiecare, ambele depuse online.

La tragerea Noroc s-a caștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 75.752,88 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro

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