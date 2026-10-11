Premierul Poloniei, Donald Tusk, vizat de un posibil atac

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 14:49

Poliția din Polonia a anunțat duminică, 11 octombrie 2026, că investighează informații privind un posibil plan de atac împotriva premierului Donald Tusk și a ministrului Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz.

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