Postările lui Donald Trump devin produs premium. Investitorii vor plăti pentru acces în timp real la mesajele care influențează bursele

Publicat 16 iul. 2026, 22:25 Sursă CNBC

Compania Trump Media & Technology Group, care deține platforma Truth Social, a lansat un serviciu cu plată destinat celor care vor să primească instantaneu postările cu impact asupra piețelor financiare. Printre conturile vizate se află și cel al președintelui american Donald Trump, ale cărui mesaje sunt urmărite îndeaproape de investitori din întreaga lume.

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