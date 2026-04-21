Peste 2.000 de blocuri din București au rămas fără apă caldă după incendiul de la CET Vest
Blocuri fără apă caldă
Sectoarele 5 și 6, cele mai afectate de avarie
Un număr de aproximativ 2.300 de blocuri și imobile din București au rămas fără apă caldă, după incendiul izbucnit la CET Vest, avarie care a afectat alimentarea în sectoarele 1, 5 și 6 ale Capitalei.
Reprezentanții Termoenergetica București au revenit cu informații noi legate de blocurile rămase fără apă caldă din cauza incendiului produs la CET București Vest.
„Aproximativ 2.300 de blocuri din Vestul orașului nu apă caldă, din cauza incendiului produs în cursul nopții anterioare în incinta CET București Vest, care a condus la oprirea centralei din funcțiune. Cet Vest aparține ELCEN- Ministerului Energiei, iar instalațiile sunt vechi de peste 50 de ani. Sunt afectate Sectoarele 5, 6 total și parțial Sectoarele 1 și 2, în zonele: Bulevardul Banu Manta, Șoseaua Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Bulevardul Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Nicolae Caramfil, Calea Dorobanților, Șoseaua Ștefan cel Mare, Strada Mașina de Pâine, Bulevardul Lacul Tei. Termoenergetica a demarat manevrele tehnice pentru preluarea consumatorilor afectați de către CET Grozăvești”, au anunțat reprezentanții companiei.
Potrivit aplicației TermoAlert, problema este semnalată ca „lipsă parametri pentru livrare apă caldă de consum din cauza avariei apărute în incinta CTE VEST”.
Sectorul 1, printre cele mai afectate zone
În Sectorul 1, sunt afectate mai multe puncte termice și imobile din zone importante ale orașului.
Calea Plevnei: imobilul 114 și blocurile 10B, 10C, 10D, 10D2, 10E, 10F1
Bulevardul Dinicu Golescu: blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dar și blocurile B, E, F, G, H
Strada Gării de Nord: blocurile A, C, D3 și alte imobile arondate punctelor Gara de Nord și S.C. Informatică Feroviară S.A.
Strada Mircea Vulcănescu: imobilul nr. 2
Strada Lt. Col. Paul Ionescu: imobilul nr. 3
Bulevardul Gheorghe Duca: blocurile 3-11, 4, 6, 8, 10-22, 15, 17, 24, 26
Calea Griviței: blocurile 1B, 2B, 3B, 4B, B, I, J, K, J1, O, P, R, S, 139, 142, 146, 148, 150 și alte imobile din zonă
Strada Miron Costin: blocurile 5A și 5B
Șoseaua Nicolae Titulescu: blocurile 1, 1A, 7, 8, 9A+B, 10, 10A, 11A, 11B, 12, 13, 14-14A, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 24A, precum și imobilele nr. 58, 60, 88 și 88A
Bulevardul Alexandru Ioan Cuza: imobilul nr. 80
Strada General Alexandru Cernat: imobilul nr. 24
Șoseaua Ștefan cel Mare: blocul Perla și blocul 13
Strada Institutul Medico-Militar: imobilul 22
Calea Dorobanților: blocurile 9, 10, 11, 13, 53-57, 59, 61-63
Strada Atelierului: imobile arondate punctului A Gara
Strada Petru Rareș: imobilul nr. 19-21
Strada Alexandru Depărățeanu: imobilele nr. 4 și 6
Strada George Enescu: blocul 6
Strada Buzești: blocurile A5 și A6
Bulevardul Iancu de Hunedoara: blocurile 12A, 12B, H4, H5, H6
Strada Veronica Micle: blocurile M5, M6, 1C și imobilele nr. 36 Bis, 38, 40
