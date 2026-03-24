Pensionarii din România, tot mai departe de un trai decent: pensia medie nu acoperă nici necesarul de bază

Pensia de stat reușește să acopere costurile de trai în mai puțin de jumătate dintre țările europene. În timp ce în statele din Europa de Nord și de Vest pensiile depășesc cheltuielile de bază, în multe țări din Europa de Est și din Balcani veniturile pensionarilor nu sunt suficiente pentru a acoperi costul vieții.

O analiză realizată de compania Moorepay a comparat pensia medie cu costul de trai pentru o persoană singură în 39 de țări europene, inclusiv state UE, țări candidate, state din EFTA și Regatul Unit. Calculul nu include chiria, ceea ce ar fi accentuat și mai mult diferențele. Rezultatele arată variații majore: de la doar 22% acoperire în Georgia, până la 225% în Luxemburg.

Țările în care pensiile depășesc costul vieții

Luxemburg se află pe primul loc, cu o pensie medie anuală de aproximativ 28.790 de euro, în timp ce costul vieții este estimat la 12.791 de euro. Pensiile depășesc cheltuielile de bază și în alte state din Europa de Vest și Nord:

Italia - 210% din costul vieții

Finlanda - 208%

Spania - 199%

Danemarca - 189%

În plus, pensiile depășesc 150% din costul vieții în Islanda, Norvegia, Germania, Belgia, Austria, Franța, Olanda și Suedia. În alte state europene, pensiile reușesc să acopere costurile de bază, dar cu un surplus minim. Printre acestea se numără Elveția, Irlanda, Regatul Unit, Polonia, Cehia și Grecia, unde pensiile reprezintă între 103% și 131% din costul vieții.

Peste jumătate dintre țările analizate: pensiile nu sunt suficiente

În multe state, pensiile acoperă doar între 80% și 95% din costul vieții. Este cazul Sloveniei, Slovaciei, Estoniei, Portugaliei, Muntenegrului, Lituaniei, Croației și Ungariei.

În alte țări, decalajul este mult mai mare. Cele mai scăzute niveluri sunt înregistrate în:

-Georgia – 22%

-Albania – 29%

-Ucraina – 29%

-Moldova – 42%

Aici, pensiile nu acoperă nici măcar jumătate din costurile de trai.

România: pensia medie nu acoperă costurile de bază

În România, pensia medie de stat acoperă doar o parte din costurile de trai, potrivit datelor citate. Chiar și fără a lua în calcul chiria, nivelul pensiilor rămâne sub pragul necesar pentru acoperirea cheltuielilor de bază ale unei persoane. Astfel, România se află în categoria țărilor în care pensionarii depind frecvent de alte surse de venit sau de sprijinul familiei. Situația reflectă diferențele economice dintre Europa de Vest și Europa de Est, unde sistemele de pensii sunt, în general, mai puțin generoase, iar puterea de cumpărare este mai redusă.

Analiza evidențiază un contrast clar între regiunile Europei. În Nord și Vest, pensiile publice oferă, în general, venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de bază. În Europa Centrală, acoperirea este moderată, iar în Europa de Est și în Balcani pensiile acoperă doar o parte din costurile de trai, conform presa străină.

Potrivit datelor OECD, aproximativ două treimi din veniturile persoanelor de peste 65 de ani din Europa provin din pensii publice. Experții explică diferențele prin nivelul de dezvoltare economică și prin structura sistemelor de pensii. În unele țări, veniturile pensionarilor sunt completate frecvent de sprijinul familiei sau de alte surse financiare.