Daniel Udrescu: Nimeni nu a discutat despre despăgubiri împotriva Rusiei

O dronă militară presupus rusească a lovit un apartament din Galați, a rănit două persoane și a distrus locuința. Există două niveluri distincte de despăgubire, despăgubirea imediată din partea statului român și dreptul de regres împotriva Federației Ruse.

Pentru proprietarul apartamentului și persoanele rănite, primul pas este constatarea oficială a incidentului de către Poliție, ISU, Parchetul Militar și structurile Ministerului Apărării. Trebuie întocmite procese-verbale privind pagubele, expertize tehnice și documente medicale privind vătămările.



Persoanele rănite pot solicita despăgubiri pentru cheltuieli medicale, pierderea veniturilor, incapacitate temporară sau permanentă de muncă, prejudiciu moral și eventuale costuri de relocare.



Proprietarul apartamentului poate solicita despăgubiri pentru distrugerea locuinței, bunurile mobile distruse, cheltuieli de cazare temporară, costurile de refacere a apartamentului și eventualul prejudiciu moral.



În practică însă, cetățeanul român nu va putea obține cu ușurință executarea directă a unei hotărâri împotriva Federației Ruse. De aceea, într-un asemenea caz, este foarte probabil ca statul român să instituie un mecanism de compensare națională pentru victime, urmând să urmărească ulterior recuperarea sumelor de la statul responsabil prin canale diplomatice și juridice internaționale.



România, ca stat nebeligerant și membru NATO, ar avea la rândul său un drept propriu la despăgubiri împotriva Federației Ruse pentru încălcarea suveranității teritoriale, pentru costurile intervenției, pentru pagubele produse cetățenilor săi și pentru prejudiciul adus securității naționale.



La nivel internațional, România ar putea:

• formula protest diplomatic oficial;

• solicita despăgubiri prin negocieri bilaterale;

• sesiza Curtea Internațională de Justiție, dacă există bază jurisdicțională;

• susține includerea prejudiciului într-un viitor mecanism internațional de reparații împotriva Rusiei;

• utiliza eventuale active rusești înghețate, dacă dreptul internațional și legislația aplicabilă vor permite acest lucru.



Dacă cele două persoane au fost rănite și apartamentul a fost distrus, valoarea despăgubirilor ar putea include atât prejudiciul material integral (reconstrucția sau înlocuirea locuinței și a bunurilor), cât și daune morale semnificative pentru traumă, risc vital și afectarea vieții de familie.



Totuși cel mai realist traseu pentru victimă nu ar fi un proces direct împotriva Federației Ruse, ci obținerea unei compensații prin mecanisme create de statul român și ulterior exercitarea de către România a dreptului de regres împotriva statului responsabil.