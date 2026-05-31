O nouă lovitură pentru pensionari: plata pensiilor, în iunie, întârzie. Care e motivul
Pensionari
Vești proaste pentru pensionari. Plata pensiilor va fi decalată în luna iunie ca urmare a sărbătorilor legale. Ziua de 1 iunie, care marchează Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii sunt zile libere, ceea ce ar putea duce la întârzieri în plata pensiilor în numerar.
Plata pensiilor din luna iunie va suferi mici decalări pentru beneficiarii care primesc banii prin Poșta Română, din cauza suprapunerii zilei de 1 iunie cu a doua zi de Rusalii, ambele fiind sărbători legale.
În aceste condiții, distribuirea pensiilor în numerar va începe pe data de 2 iunie și se va desfășura până pe 15 iunie. În schimb, pensionarii care au optat pentru plata pe card nu vor fi afectați de modificări. Aproximativ 2,5 milioane de beneficiari își vor primi pensiile la data obișnuită, 12 iunie.
Autoritățile dau asigurări că nu există blocaje în sistem, fiind vorba doar despre o reorganizare temporară a activității, cauzată de minivacanța de la începutul luni
