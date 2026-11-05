Pensii mai mari în 2027? Ce se întâmplă cu indexarea și salariul minim de 5.000 de lei. Anunțul premierului Niculescu

Publicat 5 nov. 2026, 21:30 Actualizat 5 nov. 2026, 21:31 Sursă Realitatea.Net

Premierul Luca Niculescu vorbește despre majorarea pensiilor și creșterea salariului minim, însă evită să avanseze un procent concret. Ce planuri are Guvernul pentru 2027 și ce obstacole ar putea întârzia aceste măsuri?

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