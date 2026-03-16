Parfumul “statement” în retail: de ce iconurile vând ani la rând

Industria cosmetică din multe țări UE rămâne unul din sectoarele cu cea mai rapidă creștere. Dezvoltarea sa dinamică a fost determinată de schimbarea nevoilor consumatorilor. Ea și-a consolidat poziția pe piețele interne și internaționale în ultimii ani.

Potențialul comerțului electronic cu parfumuri și alte produse cosmetice este în creștere, piața globală a acestor produse va deveni și mai competitivă până în 2027. S-a constatat faptul că 90% dintre companiile de cosmetice își distribuie produsele pe Internet, unele folosesc propriile magazine online sau alte e-shop-uri renumite ori platforme de vânzări care au succes de ani de zile.

Conform unei analize de piață , se anticipează că Europa va deveni cea mai mare piață pentru parfumuri . Consumatorii acordă multă atenție ingredientelor din produsele cosmetice de make-up și de îngrijire a pielii, iar în sectorul parfumurilor, ei pun accent pe produsele naturale și organice. Cei care cheltuiesc cei mai mulți bani pe parfumuri și articole cosmetice de brand sunt țările dezvoltate, în care veniturile sunt mari.

Dezvoltarea parfumurilor și comercializarea lor este determinată de așteptările consumatorilor și de alți factori. Această industrie este influențată de cererea mare și de consumul de retail. Conform raportului, perspectivele pieței parfumurilor din Europa în 2029 sunt promițătoare. S-a anticipat că piața parfumurilor va crește la peste 5 miliarde USD în Europa, între anii 2024-2029.

Anumite tendințe recente afectează cererea de produse, precum: cosmetice originale, parfumuri de nișă, parfumuri premium.

Consumatorismul excesiv de parfumuri și atracția parfumurilor "statement "

Iconurile vând ani la rând deoarece sunt parfumuri inovatoare, legendare care au schimbat fundamental modul în care oamenii consumă parfumuri. Acestea sunt atemporale, faimoase, recunoscute imediat după miros, relevante pentru decenii, recunoscute pentru calitatea excepțională și impactul de durată – cum este Chanel nr.5 din 1921.

Parfumurile "statement" în retail au ieșit foarte mult în evidență în ultimii ani, deoarece au arome foarte îndrăznețe, sexy, provocatoare. Ele nu se rezumă doar la a fi în prim plan. Când porți un astfel de parfum, ai impresia că pur și simplu te reprezintă, te pune în valoare ca personaj. Unele miros foarte bine pe piele, altele însă sunt de top, în sensul că sunt ca o declarație, ele pur și simplu transmit ceva.

Un exemplu este de pildă parfumul Alien pentru femei, care este emblematic, are note oriental-lemnoase, de ambră albă, iasomie Sambac și Kasmeran. Acesta are un farmec special, este potrivit pentru zilele mai răcoroase, de primăvară.

În general, parfumurile pentru femei au succes mare, deoarece sunt mai complexe și variate, ele pun accent pe note dulci, floral-fructate. Faptul că femeile acordă o atenție sporită esteticii și îngrijirii personale a făcut ca cererea de parfumuri "statement" în Europa să fie tot mai mare.

Alături de parfumurile de damă se remarcă și alte parfumuri cu arome profunde, picante, create pentru bărbați îndrăzneți, care vor să fie în centrul atenției. Un parfum de top pentru bărbați este Nasomatto Black Afgano care este sumbru, sexy, lemnos, îndrăzneț, persistent fără compromisuri. Acest parfum "statement" numit "gotic", pentru că se asortează cu ținuta All Black, are un profil olfactiv (cu note de agar, tămâie, rășină, tabac, lemn prețios) care rămâne în memorie. Parfumul are un farmec universal, inițial este saturat și apoi devine foarte intens.

În anii următori, se preconizează că cererea de parfumuri unisex va crește într-un ritm uimitor pe piața europeană. Asta se explică prin faptul că parfumurile de acest tip contribuie prin arome la exprimarea personalității și individualității. Acest segment de parfumuri utilizează tot mai mult ingrediente naturale, derivate de exemplu din flori și plante, cum sunt: extractele botanice, uleiurile esențiale, substanțele organice care au și proprietăți terapeutice.

Din gama parfumurilor "statement" unisex, cel mai opulent este Nishane Nefs , care este cald, sexy, are arome dulci de miere, florale (note de iasomie, violetă, salvie, geranium), un amestec de oud și chihlimbar, nucșoară, șofran, cedru, balsam de Gurjun și piele. Cu acest parfum nu trebuie să exagerezi, o singură pulverizare ajunge, ea îți va da o senzație de lux și te va face să înțelegi că este mai important să simți aromele decât să le vezi. Aromele se îmbină perfect, te învăluie și îți sporesc stima de sine și încrederea.