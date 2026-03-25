OUG pe carburanți: Reducere de 50 de bani la pompă, dar risc de faliment pentru 80% din firmele petroliere

Sursă: realitatea.net

Guvernul adoptă OUG privind reducerea prețului la carburanți cu 50 de bani pe litru, însă măsura este primită cu avertismente dure din partea experților. Deși șoferii vor resimți o ușurare imediată la pompă, economiștii trag un semnal de alarmă: mecanismul de compensare ar putea arunca în aer 80% din companiile care activează în industria petrolieră.

O nouă inițiativă legislativă a Guvernului, menită să tempereze prețurile la pompă în perioade de criză, a stârnit o reacție violentă din partea experților financiari. Economistul Radu Georgescu avertizează că textul Ordonanței de Urgență privind limitarea adaosului comercial la produsele petroliere este construit pe o eroare gravă de logică economică, ce riscă să împingă 80% din firmele din domeniu direct în insolvență.

„Contabilitate scrisă de nea Dorel”: Confuzia dintre adaos și profit

Critica centrală adusă de Georgescu vizează folosirea unor termeni care nu există în limbajul contabil oficial, dar care fundamentează întreaga strategie a statului. Potrivit economistului, noțiunea de „adaos comercial” — utilizată în proiectul de lege — este una arhaică și imprecisă, înlocuită în afacerile moderne de conceptele de profit brut, marjă operațională (EBITDA) și profit net.

Eroarea fundamentală a Guvernului ar fi încercarea de a limita profitul brut la maximum 50% din valoarea celui de anul trecut. Radu Georgescu explică faptul că profitul unei firme se calculează „în cascadă”: din profitul brut se scad cheltuielile directe, cheltuielile operaționale (salarii, chirii, utilități), amortizările și taxele. „Dacă reduci profitul brut cu 50%, nu reduci profitul net tot cu 50%. De fapt, arunci firma direct pe pierdere. De exemplu, o companie cu o marjă brută de 40% și un profit net de 10% va intra instantaneu pe o pierdere de 10% dacă i se aplică această limitare”, avertizează economistul.

Spectrul insolvenței și riscul de penurie la pompă

Consecințele acestei măsuri ar putea fi catastrofale pentru piața de distribuție. Estimările arată că marea majoritate a jucătorilor din industria petrolieră nu vor putea supraviețui unei astfel de reglementări și vor alege fie să intre în insolvență, fie să părăsească piața românească.

Paradoxul acestei ordonanțe este raportul dintre risc și beneficiu. În timp ce stabilitatea economică a unei întregi industrii este pusă în pericol, câștigul pentru consumatorul final ar fi unul minor: o reducere de aproximativ 50 de bani pe litru. Prețul plătit pentru această ieftinire modică ar putea fi însă unul disproporționat — penuria. Dacă firmele nu mai pot opera profitabil, aprovizionarea stațiilor de carburant va înceta, lăsându-i pe români cu prețuri teoretic mai mici, dar cu pompe goale.

Un semnal de alarmă pentru decidenți

Reacția dură a specialiștilor subliniază necesitatea unei revizuiri de urgență a textului legii înainte ca acesta să producă efecte juridice. „Rar am văzut așa ceva”, mărturisește Radu Georgescu, comparând rigoarea redactării actului normativ cu logica unui amator. Fără o corecție care să țină cont de realitățile fluxurilor de numerar și de structura de costuri a companiilor petroliere, OUG-ul riscă să devină instrumentul care va bloca definitiv unul dintre cele mai vitale sectoare ale economiei naționale.