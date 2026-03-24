Ordonanța pentru combustibili blocată din lipsa avizelor. Ședința anunțată de Bolojan pentru ora 17:00 a fost anulată
Fiecare zi de întârziere aduce încasări semnificative pentru stat
Ordonanța privind declararea stării de urgență pe piața țițeiului și a produselor petroliere și stabilirea măsurilor de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize este în aer din cauza lipsei unor avize. Amânarea se pare că ar fi fost generată de o solicitare a patronatelor, potrivit Realitatea Plus.
Inițial, sedința a fost amânată, pe motiv că nu ajunsese avizul Consiliul Economic și Social (CES). Ulterior, documentul a fost recepționat, însă ntârzierea nu a fost cauzată de procedura de avizare, ci de solicitările formulate în cadrul instituției.
La ora 14:58, proiectul se afla pe masa vicepremierului Neacșu, iar la 15:10 avea deja avizul acordat, deși, în mod formal, nici nu era necesar.
Problema reală a apărut în CES, unde patronatele au cerut convocarea unui consiliu tripartit, motiv pentru care decizia a fost amânată pentru joi.
În aceste condiții, dezbaterea textului ordonanței și avizarea ei a fost amânată pentru miercuri, când CES are ședința săptămânală.
Între timp, ”ședința extraordinară de Guvern anunțată pentru marți, ora 17.00, se va amâna pentru o dată care va fi anunțată ulterior”, potrivit unui anunță făcut de reprezentanții Executivului.
Conform procedurilor, fără avizul CES, Ordonanța de Urgență nu poate să treacă în ședina de Guvern.
Citește și:
- 15:37 - „Apă, hrană, energie, la întreaga Românie!” Protest masiv al minerilor în fața Guvernului: 1000 de oameni, în Piața Victoriei
- 15:35 - Piaţa auto din România a înregistrat în februarie cel mai puternic declin de pe continent
- 15:32 - Bogdan Ivan: Mecanism pentru a preveni majorarea artificială a tarifelor la pompă
- 14:30 - Japonia eliberează rezervele de petrol pentru a stabiliza piața energetică
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News