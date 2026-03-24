Ordonanța pentru combustibili blocată din lipsa avizelor. Ședința anunțată de Bolojan pentru ora 17:00 a fost anulată

Ordonanța privind declararea stării de urgență pe piața țițeiului și a produselor petroliere și stabilirea măsurilor de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize este în aer din cauza lipsei unor avize. Amânarea se pare că ar fi fost generată de o solicitare a patronatelor, potrivit Realitatea Plus.

Inițial, sedința a fost amânată, pe motiv că nu ajunsese avizul Consiliul Economic și Social (CES). Ulterior, documentul a fost recepționat, însă ntârzierea nu a fost cauzată de procedura de avizare, ci de solicitările formulate în cadrul instituției.

La ora 14:58, proiectul se afla pe masa vicepremierului Neacșu, iar la 15:10 avea deja avizul acordat, deși, în mod formal, nici nu era necesar.

Problema reală a apărut în CES, unde patronatele au cerut convocarea unui consiliu tripartit, motiv pentru care decizia a fost amânată pentru joi.

În aceste condiții, dezbaterea textului ordonanței și avizarea ei a fost amânată pentru miercuri, când CES are ședința săptămânală.

Între timp, ”ședința extraordinară de Guvern anunțată pentru marți, ora 17.00, se va amâna pentru o dată care va fi anunțată ulterior”, potrivit unui anunță făcut de reprezentanții Executivului.

Conform procedurilor, fără avizul CES, Ordonanța de Urgență nu poate să treacă în ședina de Guvern.