Nicușor Dan, mesaj de Ziua Europei: Reafirm că România va avea un guvern prooccidental într-un termen rezonabil- VIDEO

Președintele Nicușor Dan a transmis, cu prilejul Zilei Europei, un mesaj clar privind rolul benefic al Uniunii Europene, fără a ezita să critice și greșelile făcute în ultimii ani, de la încurajarea dependenței energetice de Rusia până la încercarea de a-și impune anumite puncte de vedere. „Europa a făcut greșeli. România trebuie să-și apere mai bine interesele în UE”, a afirmat șeful statului. Legat de criza politică internă, Nicușor Dan a dat din nou asigurări că România va avea un guvern prooccidental într-un termen rezonabil.

Principalele declarații

”Uniunea Europeană a însemnat în primul rând pace în Europa şi pacea aduce prosperitate şi pacea nu este de la sine înţeleasă, aşa cum vedem în războiul care se desfăşoară lângă noi. Pentru România, 20 de ani de Uniune Europeană au însemnat modernizare şi mai ales creşterea nivelului de trai ”, a declarat, Nicuşor Dan.

Pe de altă parte, șeful statului a enumerat mai multe decizii pe care le consideră greșite la nivel european: renunțarea la energia nucleară și dependența de gazul ieftin din Rusia, neglijarea industriei de apărare, dar și anumite politici de mediu care, în opinia sa, au afectat industria grea.

„Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase și a afectat industria grea , și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost de asemenea o greșeală”, a spus președintele.

Nicușor Dan: România va avea guvern prooccidental

"Am încheiat un prim set de întâlniri cu partidele proeuropene. Am observat constrângerile cu care fiecare partid vine. Există niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe, iar discuțiile se vor concretiza. Reafirm că România va avea un guvern prooccidental într-un termen rezonabil. Există acord pe principalele probleme de macrostructură. Guvernul care va veni are ca plan să elaboreze și să supună votului Parlamentului proiectul de buget pe 2027", a precizat Nicusor Dan.