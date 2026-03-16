OCDE recomandă tratament de șoc pentru salvarea economiei: majorarea impozitelor și reducerea cheltuielilor cu salariile bugetarilor

Raportul „OECD Economic Surveys: Romania 2026”, lansat luni în prezența premierului Ilie Bolojan, transmite un avertisment dur pentru economie și arată că măsurile de austeritate deja aplicate sunt doar începutul unei perioade extrem de dure. Experții recomandă continuarea reformelor în direcția majorării impozitelor și reducerii cheltuielilor salariale din sectorul bugetar.

OCDE avertizează că România riscă să intre într-o spirală fiscală periculoasă dacă nu acționează imediat, iar consolidarea fiscală trebuie să continue și după 2026 , nu doar pentru a respecta angajamentele europene, ci pentru a evita o criză bugetară internă.

Potrivit analizei, deficitul bugetar ridicat – care a ajuns la 9,3% din PIB în 2024 – rămâne una dintre cele mai mari vulnerabilități macroeconomice, iar în absența unor măsuri de austeritate suplimentare există riscul unei traiectorii nesustenabile a datoriei publice.

OCDE recomandă explicit:

lărgirea bazei de impozitare , inclusiv prin eliminarea excepțiilor și facilităților fiscale;

majorarea cotelor de impozitare , acolo unde nivelul taxelor este sub media europeană;

taxarea proprietăților la valoarea de piață , măsură considerată esențială pentru creșterea veniturilor bugetare;

intensificarea luptei împotriva evaziunii fiscale și digitalizarea ANAF. Aceste măsuri sunt necesare pentru a crește veniturile statului, care se află printre cele mai mici din UE raportat la PIB.

Raportul subliniază că România, cheltuiește mult, dar ineficient, în special în administrație și programe sociale.

Problemă: Cheltuielile salariale din sectorul public reprezintă o pondere semnificativă din cheltuieli, iar majorările salariale ad-hoc subminează sustenabilitatea fiscală, slăbind în același timp legăturile dintre remunerație și performanță.

Recomandare: Consolidarea controlului asupra cheltuielilor salariale din sectorul public, în special prin adoptarea unei formule transparente și prudente.