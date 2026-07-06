O mare companie low cost din Europa va fi cumpărată de americani. Tranzacție de 6 miliarde de euro

Compania aeriană easyJet urmează să accepte o ofertă de preluare în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline (6 miliarde de euro), venită din partea fondului american de investiții Castlelake. Tranzacția ar duce la retragerea de pe bursă a celei mai mari companii aeriene low-cost din Marea Britanie și a doua ca mărime din Europa.
Cele două părți au anunțat duminică seară că au ajuns la un acord de principiu și au cerut prelungirea termenului pentru finalizarea oficială a înțelegerii. Acordul vine după săptămâni de negocieri și după ce mai multe oferte anterioare fuseseră respinse.
Compania EasyJet va fi cumpărată de Castlelake
Compania aeriană, listată în indicele FTSE 250, a transmis că este pregătită să accepte 6,90 lire pe acțiune. În cazul în care tranzacția se va concretiza, fondatorul easyJet, Stelios Haji-Ioannou, care alături de familia sa deține peste 15% din acțiuni, ar putea obține aproape 800 de milioane de lire sterline.
Cu doar zece zile mai înainte, easyJet refuzase o ofertă de 6,50 lire pe acțiune, considerând-o o subevaluare semnificativă a companiei. Prima propunere venită din partea Castlelake fusese de 5,60 lire pe acțiune, conform The Guardian.
Vineri, la închiderea bursei, acțiunile easyJet se tranzacționau la 5,58 lire, valoare care plasa compania la circa 4,2 miliarde de lire sterline. Nivelul de 6,90 lire pe acțiune nu mai fusese atins de la începutul anului 2022, în plină pandemie de coronavirus. Cu toate acestea, unii acționari i-au solicitat președintelui companiei, Stephen Hester, fost director executiv al Royal Bank of Scotland, să negocieze un preț de peste 7 lire pe acțiune.
EasyJet s-a confruntat cu probleme din cauza crizei din Orientul Mijlociu
EasyJet era văzută drept o țintă vulnerabilă pentru o preluare încă din acest an, după ce a emis două avertismente privind profitul în primăvară, pe fondul unui context economic dificil, marcat de creșterea prețului combustibilului cauzată de conflictul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.
Directorul executiv Kenton Jarvis declara în martie că numărul rezervărilor a scăzut ca urmare a acestui conflict.
Compania se confruntă și cu o concurență acerbă din partea Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa, a maghiarei Wizz Air și a britanicei Jet2, toate prezente puternic pe segmentul zborurilor low-cost.
Castlelake, cu sediul în Minneapolis, Minnesota, este o firmă americană de private equity fondată de bancherul Rory O'Neill, specializată în finanțări garantate cu active, inclusiv leasing de aeronave pentru companii aeriene.
EasyJet, cu sediul principal pe aeroportul Luton, la nord de Londra, operează pe 164 de aeroporturi din 38 de țări și are aproximativ 19.000 de angajați. Niciuna dintre cele două companii nu a oferit detalii despre planurile Castlelake privind personalul.