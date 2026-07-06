O mare companie low cost din Europa va fi cumpărată de americani. Tranzacție de 6 miliarde de euro

Publicat 6 iul. 2026, 12:19 Sursă Realitatea.net

Compania aeriană easyJet urmează să accepte o ofertă de preluare în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline (6 miliarde de euro), venită din partea fondului american de investiții Castlelake. Tranzacția ar duce la retragerea de pe bursă a celei mai mari companii aeriene low-cost din Marea Britanie și a doua ca mărime din Europa.

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