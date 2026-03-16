Nicușor Dan, semnal de alarmă după discuțiile cu OMV Petrom: România importă 80% din țițeiul necesar. Proiectul Neptun Deep, vital pentru 2027

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, la Palatul Cotroceni, conducerea de vârf a OMV Petrom pentru a discuta despre criza prețurilor la carburanți și securitatea energetică a țării. Întâlnirea cu Alfred Stern și Christina Verchere a avut loc pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au împins deja prețul motorinei spre pragul de 9 lei pe litru.

Președintele a confirmat luni dependența masivă a României de țițeiul extern, procentul importurilor atingând pragul critic de 80%. În urma consultărilor cu OMV Petrom, s-a stabilit un mecanism de cooperare guvernamentală menit să protejeze piața energetică națională în fața resurselor interne tot mai limitate.

Dependența de importuri și riscurile Strâmtorii Hormuz

Șeful statului a explicat că, deși România deține resurse proprii, acestea sunt departe de a acoperi cererea națională. În prezent, 80% din țițeiul utilizat în România provine din import, ceea ce face piața locală extrem de vulnerabilă la șocurile geopolitice externe.

„Închiderea strâmtorii Hormuz creează dificultăți majore pentru toate statele importatoare. Resursele noastre proprii sunt insuficiente”, a avertizat Nicușor Dan, subliniind că blocarea acestui punct strategic din Iran afectează direct prețurile de la pompele românești.

Colaborare între Guvern și OMV Petrom pentru plafonarea presiunii prețurilor

În cadrul discuțiilor, s-a stabilit un mecanism de cooperare strânsă între OMV Petrom și Guvern pentru a gestiona perioada de presiune asupra prețurilor la energie. Mesajul vine ca un răspuns la scumpirile galopante de vineri, când benzina a atins pragul de 8,5 lei pe litru. Reprezentanții companiei au prezentat scenarii pe termen scurt și mediu pentru a asigura continuitatea aprovizionării în ciuda conflictului din Iran.

Neptun Deep: Termenul oficial pentru primele gaze din Marea Neagră

O veste pozitivă a vizat sectorul gazelor naturale. Președintele a confirmat că cel mai mare proiect de exploatare offshore din zona românească a Mării Negre, Neptun Deep, avansează conform graficului stabilit. Primele livrări de gaze vor intra în sistem în 2027. Investiția este 4 miliarde de euro. Principalul impact va fi dublarea producției naționale de gaze și reducerea masivă a dependenței de importuri.

Această investiție este considerată pilonul central al independenței energetice a României, oferind o soluție pe termen lung în fața instabilității piețelor internaționale de hidrocarburi.