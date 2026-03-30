Nicușor Dan, despre ieftinirea carburanților: „Important este impactul final la pompă, nu mecanismul fiscal ales”

Președintele Nicușor Dan a subliniat că prioritatea zero a guvernării în acest moment trebuie să fie reducerea reală a prețului la pompă, indiferent de pârghia financiară utilizată.

În contextul în care Guvernul pregătește noi măsuri pentru această săptămână, dezbaterea dintre scăderea accizei sau reducerea TVA devine secundară în fața necesității de a oferi o „scădere sensibilă” a costurilor pentru cetățeni.

Raportarea la piața globală și ritmul Guvernului

Conform președintelui, eficiența măsurilor naționale trebuie evaluată în strânsă corelație cu prețul petrolului la nivel internațional. Nicușor Dan a apărat ritmul de reacție al Executivului, argumentând că presiunile externe sunt cele care dictează, de fapt, amplitudinea crizei locale.

„Atunci când pe piața globală înregistrăm o creștere a cotațiilor, este evident că ne confruntăm cu o criză care se reflectă inevitabil la nivel național”, a explicat acesta.

Mesajul transmis este unul de urgență: indiferent de mecanismul ales — că va fi vorba de o reducere a TVA-ului sau de o ajustare a accizei — soluția trebuie să fie gata în câteva zile pentru a produce efecte imediate la pompă. „Sper ca până joi să fie gata formula pe care Coaliția să o rezolve pe carburanți”, a precizat Nicușor Dan, subliniind că sincronizarea măsurilor cu prețul actual al barilului este esențială pentru a atenua impactul crizei globale la nivel național.

O scădere vizibilă în ciuda presiunilor externe

Mesajul transmis este unul de optimism temperat: deși contextul global este tensionat, acțiunile planificate pentru zilele următoare ar trebui să stabilizeze situația. Pentru consumatorul final, argumentele tehnice despre acciză versus TVA pălesc în fața rezultatului brut: un preț mai mic care să oprească eroarea puterii de cumpărare.

În viziunea sa, sincronizarea deciziilor de la București cu dinamica țițeiului de astăzi este singura metodă prin care se poate asigura o protecție reală a populației în fața inflației galopante din sectorul energetic.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, luni, că decizia luată în coaliţie este de a reduce în perioada următoare valoarea accizei din preţul combustibilului, iar în prima etapă ”ne concentrăm pe motorină, aici au fost creşterile cele mai mari”.

”Pentru că ajungem într-o zonă sau ne apropiem de o zonă de platou şi deja vedem unde s-au oprit preţurile, pe de o parte ne propunem ca, analizând piaţa, acolo unde este posibil să intervenim. Aveam posibilitatea de a interveni pe taxele care sunt asociate combustibililor, sau taxa pe valoare adăugată sau acciza, aici analizând plusurile şi minusurile pentru a evita o procedură de infringement cu Comisia, pentru că, dacă intervii pe TVA, ai o astfel de procedură, noi fiind într-un deficit excesiv şi neputând, deci, opera pe anumite reduceri de taxe, pentru că şi aşa avem probleme, am luat decizia asta, să intervenim pe componenta de acciză” a declarat premierul la un post de televiziune, potrivit sursei.

Șeful Executivului a subliniat că ”vom reduce în perioada următoare valoarea accizei din preţul combustibilului, în aşa fel încât să ajutăm în felul acesta cumpărătorii pentru a cumpăra un combustibil mai ieftin”.

Totodată, Ilie Bolojan a ținut să precizeze faptul că în prima etapă Guvernul se va concentra pe motorină, deoarece aceasta a înregistrat cele mai mari creșteri.

”În prima etapă ne concentrăm pe motorină, pentru că aici au fost creşterile cele mai mari şi peste 70% din consumul de combustibil din România îl reprezintă motorină. Acţionând în etapă pe această zonă, e un impact la 2 sau 3 dintre cei care folosesc maşinile în România. (..) Dacă vrem să avem un efect, trebuie să intervenim acolo unde efectul este maxim şi are un impact asupra unui număr important de cetăţei. Asta înseamnă, ca să mă duc mai departe, că lucrăm la una sau două ipoteze de lucru care vor fi prezentate zilele următoare în aşa fel încât, pe de o parte, să avem impactul maxim în piaţă, dar, pe de altă parte, să ţinem cont si de posibilităţile pe care le avem, pentru că toate aceste reduceri înseamnă implicit o cheltuială pe care o plăteşte bucetul de stat”, a mai spus Bolojan.

”Această intervenţie pe care o facem trebuie să fie sustenabilă şi să fie acoperită de resurse de la bugetul de stat”, a mai afirmat Ilie Bolojan, el arătând că o sumă de bani din acciza pe care o plătesc astăzi cei care comercializează combustibil va fi redusă.

Potrivit premierului, Ministerul de Finanţe lucrează în aceste zile la simulările care trebuie făcute, pentru a calcula exact impactul atât asupra preţului, cât şi costul total a acestei reduceri, care trebuie acoperit din buget, pentru ca această măsură să aibă finalitatea, să aibă efect şi pe de-altă parte să poată fi susţinută.

”În zilele următoare vom anunţa exact care va fi această reducere. Banii practic nu vor mai fi încasaţi la bugetul de stat şi trebuie să discutăm foarte deschis, acest tip de facilitate trebuie acoperit de undeva”, a conchis Ilie Bolojan.