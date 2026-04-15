Ministrul Economiei, despre tăierea la jumătate a prognozei de creștere a economiei de către FMI: „E mai realistă. Sunt niște lucruri pe care nu le putem controla”
Prognoza FMI este mult mai pesimistă decât a guvernului
Ministrul Economiei, Irineu Darău, consideră că noua estimare de creștere economică de 0,7% pentru România, avansată de Fondul Monetar Internațional, reflectă mai bine realitățile economice actuale, marcate de factori externi pe care țara nu îi poate controla.
„Acel 1,4% fusese estimat de FMI pe parcursul anului trecut. Bugetul din acest an e construit pe o creștere de 0,91%. Probabil că, în contextul crizei combustibilului, acea prognoză de 0,7% este mai realistă”, a declarat Irineu Darău, marți seară, la un post tv.
Ministrul a subliniat că România resimte efectele încetinirii economiei globale și ale creșterii prețurilor la energie, însă nu toate scumpirile s-au transmis încă în lanțul de consum. „Vedem o încetinire la nivel mondial, fie din cauza prețului combustibilului, fie a altor factori. Sunt lucruri pe care nu le putem controla”, a mai spus acesta.
Potrivit celui mai recent raport privind perspectivele economiei mondiale, analizat de Profit.ro, FMI anticipează că economia României va crește cu 0,7% în acest an, față de estimarea de 1,4% din toamnă. Ritmul ar urma să fie similar celui din 2025, după un avans de 0,7% în termeni reali anul trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).
România a intrat în recesiune tehnică în a doua jumătate a lui 2025, după două trimestre consecutive de scădere economică. Proiecțiile FMI indică o revenire puternică în 2027, când creșterea ar putea ajunge la 2,5% pe an.
Citește și:
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News