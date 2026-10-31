Metinvest Tubular Iași își încetează activitatea, 194 angajați vor fi concediați

Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, va înceta activitatea până la finalul anului. Decizia a fost luată din cauza suspendării aprovizionării cu oțel laminat la cald din Ucraina.
Compania industrială din județul Iași a notificat autoritățile locale privind declanșarea unei proceduri de concediere colectivă care vizează aproape întregul personal. Din totalul de 195 de salariați, 194 vor fi afectați de măsuri, rămânând activ doar funcția de director general.
Într-o notificare adresată Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inspectoratului Teritorial de Muncă, reprezentanții societății au explicat cauza oprirei producției.
Potrivit unor surse citate de Ziarul de Iași, fabrica a încercat inițial să se aprovizioneze de la producători europeni. Costurile materiilor prime disponibile pe piața europeană sunt însă cu aproximativ 110 euro pe tonă mai mari decât cele ale furnizorului ucrainean, ceea ce a făcut activitatea nerentabilă.
Procesul de concediere include consultări cu sindicatul, urmate de emiterea preavizelor individuale, cu o durată minimă de 20 de zile lucrătoare. În această perioadă, angajații vor beneficia de câte 4 ore pe zi pentru căutarea unui nou loc de muncă, fără diminuarea salariului.
Salariații cu o vechime mai mare de 10 ani ar urma să primească compensații de 10.000 de lei net, iar cei cu peste 30 de ani de activitate, câte 25.000 de lei net, conform aceluiași surselor.
Metinvest Tubular Iași a fost preluată de grupul industrial controlat de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov în urma unei tranzacții aprobate de Comisia Europeană pe 24 noiembrie 2025. Operațiunea, notificată la Bruxelles pe 21 octombrie 2025, a vizat cumpărarea a 100% din acțiunile companiei deținute anterior de ArcelorMittal S.A.