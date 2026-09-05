Măsurile lui Bolojan au îngropat economia. Facturile și prețurile au crescut, taxele au devenit tot mai mari. Analiză Realitatea Plus

Publicat 5 sept. 2026, 08:34 Actualizat 5 sept. 2026, 08:35 Sursă Realitate Plus

Măsurile luate de Ilie Bolojan au îngropat țara! În anul scurs de la implementarea măsurilor de austeritate, economia a continuat să se prăbușească, în timp ce românii o duc tot mai greu de la o lună la alta. Facturile și prețurile au crescut, taxele au devenit tot mai mari, iar puterea de cumpărare a scăzut dramatic. O analiză realizată de jurnalista Realitatea Plus, Saviana Russu.

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