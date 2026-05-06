Marius Budăi respinge scenariile de destabilizare economică: Reacția BVB contrazice temerile
Deputatul PSD Marius Budăi a transmis pe Facebook un mesaj în care afirmă că reacția Bursei de Valori București (BVB) contrazice declarațiile unor politicieni care susțineau că moțiunea anti-Bolojan ar destabiliza economia.
Deputatul social-democrat Marius Budăi a publicat un mesaj pe Facebook în care comentează evoluția Bursei de Valori București în contextul discuțiilor politice privind situația lui Ilie Bolojan.
"Bursa a vorbit. Domnul Bolojan cade, și Bursa crește cu 1%. Romgaz, plus 4%. Hidroelectrica, plus 1%. Unii colegi de la USR și PNL, dar și fanii domnului Bolojan ne explicau că moțiunea destabilizează economia. Investitorii, se pare, au înțeles altceva. Noi, PSD, nu comentăm. A comentat Bursa de Valori București", este mesajul transmis pe Facebook de parlamentarul social-democrat.
