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Majorarea salariului minim poate duce la noi scumpiri la raf - REPORTAJ Realitatea PLUS
Publicat2 iul. 2026, 18:43
SursăRealitatea PLUS
Majorarea salariului minim poate duce la noi scumpiri la raft. Patronii au de gând să scumpească alimentele pentru a acoperi costurile cu angajații. Asta când deși ne pregătim de o inflație de aproape 11%, anunță BNR. Jurnalistul Realitatea PLUS, Cristiana Chițu, vine cu detalii.
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