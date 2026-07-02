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Majorarea salariului minim poate duce la noi scumpiri la raf - REPORTAJ Realitatea PLUS

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat2 iul. 2026, 18:43
SursăRealitatea PLUS

Majorarea salariului minim poate duce la noi scumpiri la raft. Patronii au de gând să scumpească alimentele pentru a acoperi costurile cu angajații. Asta când deși ne pregătim de o inflație de aproape 11%, anunță BNR. Jurnalistul Realitatea PLUS, Cristiana Chițu, vine cu detalii.

Majorarea salariului minim vine la pachet și cu o serie de consecințe printre care scumpirile de la raft din cauza majorării acestui salariu, și asta pentru că angajatorii nu vor mai putea susține costurile.

Asta în timp ce ne confruntăm cu cea mai mare rată a inflației dintre toate celelalte țări ale Uniunii Europene, în timp ce avem cele mai mici venituri din uniune. Vedem că în hipermarketul la acest moment plătim pentru un kilogram de sfeclă roșie 3 lei, morcovii 4, 50 lei pe kilogram, păstârnac 6 lei 300 de grame iar legume la ghiveci 7 lei.

Magazinele sunt destul de goale la acest moment și asta pentru că mulți oameni nu-și mai permit să cumpere așa cum o făceau înainte. Preferă însă promoțiile, pentru că acolo sunt reduceri ceva mai mari și își pot permite un venit minim, o pensie sau un salariu minim să cumpere cele necesare pentru o gospodărie.

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