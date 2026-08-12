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Legea lui Bolojan, contestată de sindicaliștii din educație: „Profesorii sunt aduși la sapă de lemn”
Publicat12 aug. 2026, 07:54
Actualizat12 aug. 2026, 08:02
SursăRealitatea PLUS
Legea salarizării îi aduce la sapă de lemn pe profesori și pe toți cei care lucrează în domeniul educației. În loc să le crească salariile, unor profesori din învățământul superior le scad considerabil veniturile, avertizează liderul Alma Mater, Anton Hadăr. Sindicaliștii încearcă pe ultima sută de metri să negocieze legea lui Bolojan, în timp ce la Palatul Cotroceni președintele Nicușor Dan a discutat cu partidele pe actul normativ.
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