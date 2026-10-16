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Luca Niculescu, minisune contra-cronometru la Palatul Victoria. Care sunt măsurile urgente ce trebuie luate

Luca Niculescu (Inquam Photos/G. Călin)

Luca Niculescu (Inquam Photos/G. Călin)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat16 oct. 2026, 08:30
Actualizat16 oct. 2026, 08:49
SursăRealitatea.net, Realitatea Plus

Premierul desemnat Luca Niculescu are la dispoziție foarte puțin timp, dacă va primi mandatul, pentru a scoate România din crizele simultane în care se află, arată o analiză Realitatea Plus. Prima misiune a viitorului cabinet trebuie să fie rectificarea bugetară, iar, potrivit unor surse, aceasta ar urma să aibă loc în următoarele două săptămâni de la învestire.

Pe lângă rectificarea bugetară necesară pentru a evita blocajele din domenii-cheie, precum sistemul sanitar sau administrațiile locale, viitorul executiv trebuie să elaboreze rapid și proiectul de buget pentru anul 2027, care ar trebui adoptat până la finalul anului.

Premierul desemnat Luca Niculescu a promis și indexarea pensiilor cu o marjă „prudentă”, egală cu rata inflației, adică 7%, iar o altă provocare pentru viitorul Executiv este reducerea deficitului bugetar cu încă un procent din PIB, fără introducerea unor noi taxe, mai arată analiza Realitatea Plus.

Pe de altă parte, însă, actuala execuție bugetară are multe restanțe, iar guvernul Niculescu trebuie să vină cu soluții și pentru bugetari.

Astfel, va trebui să adopte o nouă lege a salarizării, iar impactul bugetar, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, nu trebuie să depășească 10 miliarde de lei. În plus, pe agenda premierului desemnat se află și reforme precum reforma administrației sau reforma companiilor de stat.

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