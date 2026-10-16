Luca Niculescu, minisune contra-cronometru la Palatul Victoria. Care sunt măsurile urgente ce trebuie luate

Publicat 16 oct. 2026, 08:30 Actualizat 16 oct. 2026, 08:49 Sursă Realitatea.net, Realitatea Plus

Premierul desemnat Luca Niculescu are la dispoziție foarte puțin timp, dacă va primi mandatul, pentru a scoate România din crizele simultane în care se află, arată o analiză Realitatea Plus. Prima misiune a viitorului cabinet trebuie să fie rectificarea bugetară, iar, potrivit unor surse, aceasta ar urma să aibă loc în următoarele două săptămâni de la învestire.

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