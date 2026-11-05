Luca Niculescu, anunț despre facturile la energie în această iarnă: ce măsuri pregătește Guvernul pentru români

Menținerea voucherelor la energie electrică, măsuri privind acciza la motorină și reglementarea prețurilor la gaze până la 31 martie sunt soluțiile analizate de Guvern. Premierul Luca Niculescu spune că prioritatea Executivului este ca românii să sufere cât mai puțin în sezonul rece.
Premierul Luca Niculescu a anunțat că Executivul analizează un pachet de măsuri pentru perioada de iarnă, cu scopul de a limita impactul creșterii costurilor energiei asupra populației și mediului de afaceri. Printre soluțiile avute în vedere se numără menținerea măsurilor privind acciza la motorină, continuarea acordării voucherelor pentru energie electrică și prelungirea reglementării tarifelor la gaze naturale până la 31 martie.
Șeful Guvernului a precizat că autoritățile urmăresc să sprijine nu doar consumatorii vulnerabili, ci și companiile, în contextul în care competitivitatea mediului de afaceri reprezintă un factor esențial pentru menținerea locurilor de muncă.
Măsuri pentru reducerea facturilor la energie în sezonul rece
Potrivit premierului Luca Niculescu, Guvernul ia în calcul păstrarea unor măsuri de sprijin pentru români în această iarnă. Printre acestea se află voucherele pentru energie electrică și reglementarea tarifelor la gaze naturale până la 31 martie.
De asemenea, Executivul intenționează să mențină măsurile privind acciza la motorină, în vederea limitării presiunilor asupra costurilor suportate de populație și de companii.
Premierul a subliniat că Ministerul Energiei a fost solicitat să vină cu propuneri concrete, în colaborare cu reprezentanții Guvernului și ai mediului privat, pentru identificarea unor soluții pe termen mediu și lung.
Guvernul caută soluții pentru prețuri mai bune la energie
Unul dintre obiectivele autorităților este identificarea unor mecanisme care să permită obținerea unor contracte de energie la prețuri cât mai avantajoase.
Luca Niculescu a explicat că dialogul dintre Ministerul Energiei, instituțiile guvernamentale și sectorul privat ar putea contribui la găsirea unor soluții sustenabile pentru reducerea costurilor energetice.
Luca Niculescu: „Nu am promis miracole”
Premierul a precizat că așteaptă propunerile Ministerului Energiei privind măsurile care ar putea fi implementate pentru ca populația să resimtă cât mai puțin efectele costurilor energetice în sezonul rece.
Acesta a subliniat că nu a promis soluții miraculoase, însă și-a asumat responsabilitatea utilizării eficiente a banilor publici.
Premierul vorbește despre responsabilitatea guvernării după criza politică
În declarațiile sale, Luca Niculescu a făcut referire și la responsabilitatea pe care și-a asumat-o la nivelul conducerii țării, după o perioadă de cinci luni și jumătate de criză politică.
Premierul a susținut că formarea și trecerea Guvernului prin Parlament au demonstrat capacitatea sa de a asigura stabilitatea politică și de a continua activitatea Executivului.
În perioada următoare, propunerile Ministerului Energiei vor avea un rol important în stabilirea măsurilor de protecție pentru populație și companii, în contextul provocărilor economice și energetice din această iarnă.