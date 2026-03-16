Loviturile americane în zona celor mai mari instalații petroliere iraniene provoacă temeri privind piața mondiala a carburanților - ANALIZĂ

Loviturile americane asupra celui mai important hub petrolier al Iranului alimentează temerile acutizării crizei mondiale a carburanților. În așteptarea unei ipotetice redeschideri a strâmtorii Ormuz, blocată de Iran, oferta de hidrocarburi se reduce de la o zi la alta, iar cotațiile cresc vertiginos.

Blocarea strâmtorii Ormuz a devenit un punct major de tensiune în războiul din Orientul Mijlociu, dar nu pentru toți. Iranul continuă să‑și expedieze petrolul prin această cale navigabilă îngustă care leagă țările din Golful Arabo‑Persic de piețele mondiale, în paralel cu atacurile asupra vecinilor, cu scopul de a‑i descuraja să‑și transporte propria producție petrolieră, arată o analiză Le Monde.

De la începutul ofensivei americano‑israeliene împotriva Iranului, pe 28 februarie, cel puțin zece petroliere au încărcat petrol în zona insulei Kharg, principalul terminal de export al țițeiului iranian, potrivit datelor companiei de analiză Kpler.

Punct nevralgic al industriei petroliere iraniene, insula Kharg asigură tranzitul a 90% din barilii pe care Teheranul îi vinde în străinătate, aproape exclusiv către China.

Atacurile lui Trump: misiune ratată sau intimidare?

Jurnaliștii francezi amintesc faptul că bombardamentele americane de vineri nu au distrus instalațiile petroliere, subliniind că președintele american, Donald Trump, a confirmat că a „ales să nu le distrugă”, raidul fiind concentrat pe ținte militare. Totuși, noi lovituri nu sunt excluse, „doar de plăcere”, a ținut să precizeze liderul de la Casa Albă.

Sub presiune, va alege Teheranul să relaxeze blocada asupra strâmtorii Ormuz, așa cum îi cer Statele Unite? Două nave sub pavilion indian, încărcate cu gaz petrolier lichefiat, au traversat sâmbătă strâmtoarea, înainte de a‑și continua drumul spre porturi din vestul Indiei. Dar, în ciuda acestei excepții, negociate în urma unor intense discuții diplomatice cu New Delhi, guvernul iranian a declarat din nou, duminică, că este pregătit să se apere „atât timp cât va fi necesar”, mai notează Le Monde .