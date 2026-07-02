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Lovitură pentru absolvenții de Bacalaureat: taxele la facultate cresc considerabil din toamnă
Taxe facultate
Publicat2 iul. 2026, 08:00
Sursărealitatea.net
Vești proaste pentru elevii de clasa a XII-a, care doar ce au susținut examenul de bacalaureat. Anul universitar 2026 vine cu majorări substanțiale de taxe, atât la instituțiile de stat, cât și la cele private.
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