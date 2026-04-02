Legea salarizării se schimbă. Ministrul Muncii, Florin Manole, anunță revizuirea veniturilor bugetarilor

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat oficial revizuirea Legii Salarizării imediat după ședința de Guvern de joi. Proiectul vizează eliminarea anomaliilor din sistemul public prin clarificarea grilelor actuale și restabilirea unei ierarhii coerente a veniturilor pentru toți angajații din administrația publică.

Ministerul Muncii, în colaborare cu Cancelaria Prim-ministrului, Ministerul Finanțelor și cu expertiza Băncii Mondiale, lucrează intens la o nouă variantă a Legii Salarizării. Ministrul Florin Manole a confirmat că discuțiile sunt într-un stadiu avansat, obiectivul principal fiind reconstrucția unei ierarhii coerente în administrația publică, grav afectată de numeroasele modificări legislative din ultimii ani. Deși detaliile tehnice sunt încă în lucru, arhitectura noii legi va păstra principiul conform căruia președintele țării deține cel mai ridicat nivel de salarizare din sistem.

O schimbare fundamentală vizează modul în care sunt calculate salariile. Deși salariul minim urmează să crească la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, viitoarea grilă salarială va fi decuplată de acesta. Autoritățile analizează introducerea unui indice de referință independent, comparabil ca valoare cu salariul minim, dar care să permită actualizarea veniturilor din administrație fără a fi influențate direct de fluctuațiile salariului minim pe economie. Unul dintre scenariile luate în calcul propune o grilă structurată pe opt niveluri de salarizare, prioritatea actuală fiind „reordonarea grilelor” înainte de a stabili procentele exacte ale majorărilor.

Sprijin sporit pentru copiii cu dizabilități și familiile vulnerabile

Pe lângă reforma salarială, Ministerul Muncii a anunțat o creștere semnificativă a beneficiilor financiare destinate copiilor cu dizabilități. Sprijinul acordat celor cu grad mediu va crește de la 80 la 199 de lei, în timp ce pentru gradul accentuat suma se va ridica de la 232 la 397 de lei. Cele mai mari prestații sunt destinate copiilor cu dizabilități grave, unde sprijinul va urca de la 463 la 548 de lei. Aceste sume nu sunt conjuncturale, ministrul precizând că ele vor beneficia de indexări periodice în anii următori.

În paralel, Guvernul pune accent pe politicile demografice prin susținerea familiilor monoparentale și a celor cu venituri reduse. Printr-un proiect finanțat din fonduri europene, ce vizează peste 2.000 de comunități rurale, statul va oferi beneficii suplimentare pentru familiile cu copii, încercând astfel să combată riscul de excluziune socială și să încurajeze natalitatea.

Pachetul de solidaritate: Ajutoare financiare pentru 2,8 milioane de pensionari

O altă măsură de impact imediat este adoptarea „Pachetului de solidaritate”, destinat pensionarilor cu venituri mici. Peste 2,8 milioane de cetățeni vor primi sprijin financiar direct, acordat în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie 2026. Cuantumul ajutorului este diferențiat în funcție de nivelul pensiei:

1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei;

800 de lei pentru cei care încasează între 1.500 și 2.000 de lei;

600 de lei pentru persoanele cu pensii cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei.

Ministrul Florin Manole a ținut să precizeze că aceste sume reprezintă un gest de recunoștință și respect pentru seniorii care au contribuit la sistemul de asigurări sociale în perioade în care nivelul de salarizare în România era scăzut, subliniind necesitatea de a proteja demnitatea acestei categorii de cetățeni prin măsuri concrete de protecție socială.