Legea salarizării, amânată. Ce se întâmplă cu banii românilor

Consultările privind noua lege a salarizării unitare au fost amânate, deși ar fi trebuit să înceapă în cursul acestei săptămâni, conform mesajelor transmise anterior sindicatelor de către Ministerul Muncii. Surse Realitatea PLUS spun că dialogul cu sindicatele și partenerii sociali va fi reluat abia după obținerea unui acord politic în Parlament privind viitorul Guvern.

Deși calendarul consultărilor se decalează, autoritățile susțin că proiectul legislativ va fi finalizat la termen, urmând să fie adoptat prin procedură de urgență.

Reforma face parte din angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prevede atât reducerea unor sporuri, cât și ajustări salariale diferențiate.

Astfel, unele venituri vor crește, în timp ce altele vor fi menținute la nivelul actual.