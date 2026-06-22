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Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru și lider al Partidului Laburist

Keir Starmer

Keir Starmer

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 22 iun. 2026, 11:50

Keir Starmer a anunțat luni că demisionează din funcția de prim-ministru al Marii Britanii și lider al Partidului Laburist, într-un discurs în care a făcut un bilanț al mandatului său la conducerea formațiunii de centru-stânga.

Înainte de a-și anunța decizia, Starmer a declarat că a preluat un partid „falimentat politic, financiar și moral”, precizând că i s-a spus „în repetate rânduri” că laburiștii „sunt terminați”. „Am demonstrat că acei oameni greșeau”, a subliniat el.

Starmer și-a dat demisia din funcția de premier al Marii Britanii

Printre realizările mandatului său, liderul demisionar a enumerat eliminarea antisemitismului din partid, precum și „restabilirea încrederii în economie, apărare și securitate națională”.

Starmer a recunoscut că partidul și-a pus întrebarea dacă el este cel mai potrivit să conducă laburiștii în următoarele alegeri generale. „Am auzit răspunsul partidului meu la această întrebare și îl accept cu demnitate”, a afirmat el.

„Fiecare decizie pe care am luat-o a avut ca scop să pun pe primul loc țara pe care o iubesc”, a mai spus Starmer, înainte de a anunța oficial: „Îmi depun mandatul de lider al Partidului Laburist.”

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