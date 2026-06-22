Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru și lider al Partidului Laburist

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 22 iun. 2026, 11:50

Keir Starmer a anunțat luni că demisionează din funcția de prim-ministru al Marii Britanii și lider al Partidului Laburist, într-un discurs în care a făcut un bilanț al mandatului său la conducerea formațiunii de centru-stânga.

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