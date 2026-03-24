Japonia eliberează rezervele de petrol pentru a stabiliza piața energetică

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a confirmat decizia de a elibera țiței din rezervele strategice ale statului începând de joi, 26 martie 2026, pe fondul îngrijorărilor privind aprovizionarea globală cu energie. Măsura vine ca reacție la tensiunile tot mai mari din Orientul Mijlociu, generate de conflictul dintre Statele Unite ale Americii și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte.

Potrivit Agerpres, decizia autorităților de la Tokyo are ca obiectiv principal stabilizarea pieței energetice interne și limitarea creșterii prețurilor la combustibili, într-un context internațional volatil. Eliberarea rezervelor strategice reprezintă un instrument utilizat frecvent de marile economii pentru a contracara șocurile de aprovizionare și pentru a calma piețele.

Guvernul japonez încearcă astfel să protejeze economia națională și consumatorii de efectele indirecte ale conflictului geopolitic, care riscă să afecteze lanțurile globale de energie. Japonia, puternic dependentă de importurile de petrol, este deosebit de vulnerabilă la astfel de perturbări.

Decizia reflectă preocuparea tot mai mare a liderilor mondiali față de securitatea energetică, într-un moment în care tensiunile internaționale continuă să influențeze semnificativ evoluția piețelor globale.