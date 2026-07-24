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Irineu Darău, reacție după reținerea celor trei directori din industria de apărare: „Nu cred că totul este curat”
Irineu Darău
Publicat24 iul. 2026, 10:16
SursăRealitatea PLUS
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a reacționat după reținerea celor trei directori din industria de apărare și a precizat că știe doar informațiile apărute în spațiul public. Acesta a evitat să facă speculații despre anchetă și a subliniat că orice persoană care a încălcat legea trebuie să răspundă, conform Realitatea PLUS.
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