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Cernavodă, deconectată complet. România pierde 20% din energia nucleară: urmează importuri mai scumpe la orele de vârf
Reactorul 2 de la Cernavodă
Publicat13 aug. 2026, 11:00
SursăRealitatea PLUS
Centrala de la Cernavodă a fost deconectată complet de la rețeaua națională, astfel că România pierde deja 20% din producția de energie. România se pregătește acum de importuri record, cel mai probabil, mai scumpe, în special la orele de vârf. Totul se întâmplă după eșecul operațiunilor de dragare a Dunării, pentru care Guvernul demis, condus de Ilie Bolojan, a alocat milioane de lei.
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